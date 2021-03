Klíma jim zakázal trénovat, teď hokejoví Trhači z Kadaně stresovali Jágra a spol.

„Byli jsme překvapení, když nám stopli tréninky, ale mohli jsme si za to sami. Dostali jsme desítku, zápas byl odklouzaný, hráli jsme špatně. Aspoň jsme si od hokeje odpočinuli, takže jsme byli víc na tréninky a utkání natěšení. Pomohlo to,“ tvrdí útočník Matěj Morong.

Klíma chtěl, ať si mužstvo psychicky odpočine. „A taky, aby se všichni probrali, protože za takové výkony si nezaslouží být na ledě. Jsem první na světě v profesionálním sportu, kdo zrušil tréninky,“ pousmál se držitel Stanleyova poháru.

Místo trestných tréninkových galejí volno, to je unikát, ale Trhačům prospěl. Byť na bodovém kontě se to neprojevilo, šňůra porážek je už šestizápasová, výkony se zvedly. Už žádné blamáže. Porážka 1:2 se Slavií, 4:7 na ledě rozjetého Vrchlabí a teď 2:3 s kladenskými Rytíři. „Na začátku jsme měli z Kladna obrovský respekt, protože mají velká jména a my jsme mladý tým. Postupně jsme to zlepšili a skoro jsme vyrovnali,“ připomněl Morong, že Kadaň na domácím ledě stáhla manko z 0:3 a při power play sahala po prodloužení.

Hokejový idol Jaromír Jágr, hrající majitel Kladna, vyšel bodově naprázdno, přitom předtím ve třech zápasech zazářil gólem a šesti asistencemi. Přihrávkou při prvním gólu v oslabení přispěl k výhře Rytířů jiný hvězdný útočník Tomáš Plekanec. „Už loni jsem hrál proti Jágrovi v extralize za Hradec a pořád je hezký pocit se postavit takové legendě,“ užívá si devatenáctiletý Morong, o 30 let mladší než fenomenální číslo 68.

Jágr se při zápase na střídačce často smál, hecoval i své parťáky, bitvu emotivně prožíval. A v závěru trnul. „Výborně nám čapal Běhula. My na gólmanech musíme stát; když nám blbě zachytají, jsme na tom špatně,“ ví Morong. Tabulkově to už asi lepší nebude, Trhači jsou poslední a chybí už jen tři kola.