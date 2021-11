Hokejová Kadaň nemá peníze a opouští první ligu. Bolí to, lituje Klíma

„Finanční situace už byla neúnosná. Způsobil ji generální sponzor, který neplnil svoje závazky a dohody,“ vysvětlil pro iDNES.cz majitel klubu Petr Klíma.

Vlastník kadaňského klubu Petr Klíma.

„Díky předsezonním dohodám jsem sáhnul po trenérovi Vladimíru Růžičkovi, protože jsem věděl, že si ho díky tomuto sponzorovi budeme moct dovolit i v naší soutěži. Nakonec to dopadlo takhle. Nechtěli jsme před sebou tlačit dluhy a prohlubovat je, proto jsme se odhlásili.“



Vítěz Staneyova poháru z toho nemá dobrý pocit. „Kadaň byla nejdelším účastníkem druhé nejvyšší soutěže a mě bolí, že jsem ten, který to skončil,“ lituje.



Majitel Trhačů přiznává, že bez dluhů se to neobešlo. Chce je řešit. „Budeme se snažit dostat z toho co nejlíp. Spolupracujeme se svazem. Nejdříve chci řešit dluhy, které jsme způsobili odebráním výstroje nebo které jdou za autobusy. A až pak přijde na řadu v dnešní covidové situaci pokuta. Když bude sto tisíc korun za to, že jsme nemohli pokračovat, zaplatíme ji až na konec.“

Už v posledních sezonách Trhači nedostáli svému názvu, lopotili se s bojem o záchranu. V loňské, nesestupové sezoně uvízli na dně. A letos se to opakovalo s ještě horším scénářem. 18 zápasů, 0 bodů, jen 26 nastřílených gólů a hrozivých 89 inkasovaných! Jasné poslední místo.

Trenér Vladimír Růžička vede trénink hokejistů prvoligové Kadaně.

Podle hokej.cz se vedení hokejového svazu rozhodlo se zachovat stávající rozpis a sportovně-technická komise svazu jen řeší, zda se odehraná utkání Kadaně budou anulovat, nebo kontumovat. Klíma hráčům sdělil svůj krok na dálku.

„Všichni jsou mimo Kadaň, měli jsme tři dny volna, během kterých padlo moje rozhodnutí. A během nichž odešel Růža, i když to s tím nemělo nic společného. Hráče jsem nechtěl tahat ze všech koutů republiky do Kadaně. Priorita je domluvit se s kluby, kterým patří, a sehnat jim angažmá, aby dva měsíce neseděli doma.“

Den před ohlášeným koncem opustil Trhače trenér Vladimír Růžička, olympijský vítěz nastoupil v extraligovém Litvínově. „Už od přípravy mi bylo jasné, kde budeme figurovat,“ řekl Růžička o Kadani. „Některým klukům jsem se snažil vštípit základy hokeje, některým ve dvaceti až dvaadvaceti letech chyběly, setkávali se poprvé s velkým hokejem. Kadaň nemá zkušené hráče, zato ostatní soupeři ano. Proto jsme zápasy nedohráli do bodů, ale všechny se prohrály.“

Problémy Trhačů byly dlouhodobějšího rázu. A Klíma zná bod zlomu. „Dokud fungoval sousední hokejový Chomutov a ČEZ, tak to běželo. Ale jakmile ČEZ přestal spolupracovat a sponzorovat, hokej šel tady u nás do kopru. Já bydlím ve Spořicích, jedu do Kadaně kolem šachty a zpátky kolem elektrárny. My tu nic jiného nemáme. Když se rozhodnou, že sponzorské dary dají jinam, tak my akorát můžeme dýchat jejich prach. Nic s tím nenaděláme.“

Kadaň, která v 1. lize působila od sezony 1998/99, je prvním sestupujícím.