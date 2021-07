Hokejový Zlín je kompletní, zvolí si nového kapitána

„Kapitán je spojovací můstek mezi realizačním týmem a hráči. Musí to být dobrý sparing pro nás. Máme v hlavě lídry, kteří připadají v úvahu,“ prohodil hlavní kouč mužstva Robert Svoboda.

„Směřovat to budeme k hráčům, kteří mají ve Zlíně historii,“ naznačil Svoboda.

Vhodných adeptů ale moc není. Poté, co ukončil aktivní kariéru obránce David Nosek, by mohla volba padnout na útočníka Pavla Kubiše.

Svoboda se svým asistentem Martinem Hamrlíkem už nosí v hlavě také pravděpodobné složení jednotlivých formací.

„V návaznosti na to jsme doplnili tým,“ zmínil příchody obránců Tršky s Němcem a útočníků Mikúše s Hejcmanem.

Nahradit v sestavě mají Řezníčka, Noska, Dufka, Hermana a Ondráčka, kteří už ve Zlíně nepokračují.

„Pokud se nestane něco neočekávaného, tak kádr je kompletní. Pro nás je dobrá zpráva, že se Tomáš Žižka rozhodl pokračovat. Pro nás je to důležitý hráč do tak těžké sezony,“ těší Svobodu, že bude mít k ruce nejzkušenějšího hráče mužstva.

Radost má také ze zdravotního stavu hráčů, který Berany v loňské nepovedené sezoně zabrzdil.

„Na to jsme museli reagovat, protože loni toho bylo opravdu moc. Posílili jsme rehabilitační část,“ uvedl Svoboda.

Zlínský hokejista Tomáš Žižka na tréninku

Přínosem byly vložené tréninky na ledě v suché přípravě.

„Mělo to více aspektů. Dělali jsme technické věci. Rozbil se stereotyp letní přípravy, pro hráče to bylo oživení. A tím, že jsme končili na ledě 7. července, to vypadalo, že jsme na něm byli včera,“ prohodil kouč Zlína.

V přípravě Berani odehrají sedm zápasů, svým fanouškům se ukážou poprvé 17. srpna v utkání s Nitrou. Extraligu zahájí 10. září doma proti Litvínovu.