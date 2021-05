Trška chtěl změnu, zvolil Zlín. V Kometě to byla katastrofa, viděl

„Nechápu, proč mě Kometa vzala. Moje pozice byla katastrofální. Proto jsem rád, že jsem ve Zlíně a můžu začít zase od znova. Věřím, že navážu na výkony z předchozích sezon,“ přeje si Trška stejně jako jeho nový zaměstnavatel.

Zlínu ho dohodil jeho odchovanec Petr Zámorský, se kterým Trška v Kometě sdílel stejnou kabinu.

„Zeptal jsem se, jestli by mohl zjistit, zda by měl Zlín zájem. Pak už to dokončil můj agent. Poslali nabídku a během pěti dnů jsme se domluvili,“ shrnul Trška netradiční námluvy.

V české extralize odkroutil sedmou sezonu, vyšvihl se z ní až na mistrovství světa v roce 2017, poslední ale hodnotí nejhůře.

„Minulý rok byl pro mě nešťastný, moc mi to nešlo. Byly za tím i jiné věci, o kterých ale nechci moc povídat. Nevím, jestli je to přesné, ale ve Zlíně to je pro mě svým způsobem restart. Přišel jsem ukázat, co umím, a věřím, že to ukážu,“ pronesl sebevědomě Trška.

Však na něj trenér Robert Svoboda také spoléhá. Na jeho bedra hodlá naložit vysoký ice time, počítá s ním do přesilových her.

„Myslím, že je to moje silná stránka. Byl jsem zvyklý hrávat každý zápas okolo dvaceti minut, v Kometě to bylo osm, devět,“ těší se na změnu.

Slevit ale musí z týmových ambicí. Kometa je má vždy nejvyšší, ve Zlíně je úspěchem předkolo.

„Věřím, že budeme hrát tak, abychom mohli být co nejvýše v tabulce. Nepřišel jsem hrát do Zlína o play out, o záchranu,“ odmítá Trška roli extraligového outsidera.