Hokej mě pořád baví. Žižka nekončí, ale vzdal se kapitánského céčka

„Byl jsem se párkrát sklouznout na ledě a uvědomil si, že hokej mě pořád baví. To byl největší motiv,“ vysvětloval Žižka, proč oddálil odchod do hokejové penze.



Bylo to těžké rozhodování?

Po sezoně jsem nechtěl dělat unáhlené závěry, že končím, nebo nekončím. Chtěl jsem si to rozmyslet, abych byl stoprocentně přesvědčený, aby mě to potom nemrzelo. Pár týdnů po sezoně jsem začal s tréninkem, abych věděl, jestli by mi hlava a tělo dovolily pokračovat. Jestli budu mít chuť se donutit. Po měsíci tréninku jsem zjistil, že jsem na tom docela dobře, že bych mohl ještě hrát. A protože trenér i vedení chtěli, abych pokračoval, a dali mi možnost se rozhodnout, tak jsme se dohodli ještě na jednu sezonu.

Hráči s nejvíce starty v extralize 1. Viktor Hübl 1 273*

2. Petr Kadlec 1 250

3. František Ptáček 1 210

4. Ondřej Kratěna 1 163

5. Ondřej Veselý 1 156

5. Petr Leška 1 156

7. Jan Peterek 1 139

8. Tomáš Žižka 1 138*

9. Jiří Burger 1 130

10. Michal Trávníček 1 063 *Aktivní extraligoví hráči

Jak velkou roli hrála loňská covidová sezona?

Bylo to nepříjemné. Byl jsem zklamaný z celého průběhu sezony i z posledního zápasu, že bych měl takhle uzavřít kariéru. I to byl impulz, že další sezona bude probíhat v normálu a lidi budou moct chodit na hokej. Že to bude důstojnější.

Takže věříte, že se bude hrát bez omezení?

Všichni věříme, že život bude normální. Co se dělo v posledním roce, jak v osobním životě, tak ve sportovním, bylo nenormální.

Jak reagovala rodina, že si přidáte další sezonu?

Nechávali to vyloženě na mně. Viděli, že když jsem chodil do tréninků, že tam chuť je a že by bylo škoda končit po tak blbé sezoně. Dali mi volnou ruku, nikdo na mě netlačil. Byl jsem rád, že jsem si mohl udělat letní přípravu podle sebe. Jsem přesvědčený, že byla hodně kvalitní. Teď jen, aby mi vydrželo zdraví na ledě.

Vaše úloha v mužstvu se mění, už nebudete kapitán. Proč jste se vzdal céčka?

Sám jsem to navrhl dopředu. Říkal jsem trenérům, než jsem se rozhodl, že budu pokračovat, aby byli připravení na to, že už nebudu chtít být kapitánem. Chtěl bych týmu pomoct, ale vyloženě se soustředit na svůj výkon. Aby si už připravovali další kluky, lídry v kabině, na další sezony. Samozřejmě v kabině budu pořád fungovat v nějaké roli, nechci se toho zbavovat. Ale povinností na ledě, vůči vedení, toho jsem se chtěl zbavit, abych měl klidnější sezonu, aby mě nesvazovalo nic jiného než hokej.

Jste připravený, že byste nemusel mít v některých zápasech místo v sestavě?

I já jsem přišel s tím, že chci zvýšit konkurenci v obraně, aby měli trenéři možnost většího výběru. Aby to nebylo ve stylu, kdo přijde, ten hraje. Pak trenéři vyberou do zápasu to nejlepší. Může se stát, že nebudu některé zápasy hrát. S tím do sezony jdu. Budu se snažit podávat nejlepší výkony, abych byl mezi sedmi nominovanými obránci. Je tady více beků, než bývávalo. Větší tlačenice do sestavy, což je jedině dobře. Konkurence vás posouvá. Bude boj o místo.

Po dlouhé době začínáte přípravu na hlavní ploše. Je to příjemná změna?

Každý rok jsme začínali na PSG aréně, ale ani mi to nepřišlo. Led je delší dobu. Měli jsme možnost na něj chodit, využil jsem toho, trénoval jsem třeba s kluky, kteří neměli smlouvu.

Abyste v červnu chodil na led, to jste naposledy zažil v Americe, že?

Za mě výborné rozhodnutí. Pro starší hráče je to lepší, zvykat si postupně na led. Když jsme na něho šli hned po suché přípravě a třech týdnech volna, tak při těch objemech začnou zlobit různé přitahovače, které se v létě nedělají. Díky plynulému přechodu to tak nebolí. Je to lepší i pro prevenci zranění. Do budoucna dobrá cesta.

Budete silnější než loni?

Doufám, že noví kluci pomůžou bojovat na vyšších příčkách, jak si to představujeme. Sezona bude mnohem těžší než loňská. Věřím, že každý si to uvědomí a že do toho dá daleko více než loni.

Poprvé se hraje s lichým počtem účastníků. Sestoupit můžou až dva týmy. Tlak bude velký, že?

Musíme počítat se strašákem sestupu, baráže. Soupeři hodně posilovali. Ale věřím, že budeme hrát v klidnějších místech a předvádět hokej, který nás posune do play off. Nebudeme se bavit, že půjdeme extraligu zachraňovat. Měli bychom mít vyšší cíle.