Před deseti lety v předkole. Teď se Plzeň a Třinec bijí o finále

Hokej

Dalších 13 fotografií v galerii Miroslav Preisinger z Plzně (vlevo) a Ethan Werk z Třince svádějí souboj. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 9:31

Mladý centr Kovář přihrál na první gól Dvořákovi, druhý vstřelil útočník Adamský... Je to deset let, co se ve vyřazovací části naposledy utkaly hokejové týmy Plzně a Třince. V sezoně 2008/09 na sebe narazily v předkole play off. Rozhodl pátý duel, který Plzeňané vyhráli doma jasně 3:0.