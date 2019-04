Moravec, Ton a Vykoukal nevěří Plzni. A favorizují spíše Kometu

David Moravec

Liberec - Kometa

„Tady nevím, to bude zajímavé. Liberec i Kometa jsou velmi úspěšné a sebevědomé týmy, které mají všechno přesně naplánované. Bude to určitě na šest zápasů, ale netroufnu si tipovat. Kometa hraje, co je potřeba, nikam se nežene a kontroluje vývoj zápasu. Čeká na chybu soupeře, hraje zabezpečeně, ví, že má gólmana, který to zavře. A i když se vyskytne šance, tak ji chytí. Vypadá to, že je soupeř mele, ale to je jenom mylný dojem. Využijou jakéhokoli zaváhání. To poznal Hradec. Bude to o trpělivosti. Nejde si říct: Teď to urveme. Nejdůležitější je chytrost a obětavost. Důležité bude, kdo dá první gól. Druhý tým bude muset začít tlačit a otevřít hru.“

Třinec - Plzeň

„Trochu víc favorizuju Třinec, protože měl daleko míň zápasů a ty ani nebyly tolik náročné. Zároveň nemuseli tolik cestovat. Myslím, že sérii s Vítkovicemi zvládli velmi dobře. Plzeň musela bojovat každý zápas. Bylo to těžké nejenom fyzicky, ale i psychicky. Rozhodne fyzická zdatnost. Kvalita je plus minus stejná, ale případný šestý a sedmý zápas už bude o síle. Třinec má navíc jistějšího gólmana v play off zápasech.“

Petr Ton

Liberec - Kometa

„Díky tomu, co Kometa předvedla v předchozích letech a teď ve čtvrtfinále s Hradcem, je zřejmé, že jsou v neskutečné pohodě. Největší tlak z nich spadl. Myslel jsem si, že Liberec postoupí snadněji. Favorizuju Kometu. Pro Liberec bude základní, aby se dostali do vedení, pak se ukáže, jak na tom Brno je. Hradec nad ním v sérii ani jednou nevedl, takže ho neprověřil. Když budou prohrávat, budou muset hrát jiný hokej.“

Třinec - Plzeň

„Myslel jsem, že série s Vítkovicemi bude vyrovnanější, ale Třinec postoupil hladce, proto ho favorizuju. Plzeň ztratila hodně fyzické i mentální síly s Olomoucí. Ta série neukázala, že by nebyla až tak silná, ale spíš, že Olomouc je kvalitní tým. Ač ji nikdo nebere pořád vážně, tak se celý rok držela v šestce.“

Marek Sýkora

Liberec - Kometa

„Rozhodnout by mohl začátek série. Je otázka, jak se týmy dostanou po pauze do provozu. Možná se to už naučily. Vidím to 50 na 50, nevidím favorita. Musím se přiznat, že jsem letos Kometě tolik nevěřil, myslel jsem, že jí bude chybět Nečas, ale Mueller je skvělý zakončovatel. Liberec hraje rychleji, dynamičtěji, Kometa je pomalejší, ale zase odolnější, hraje do těla.“

Třinec - Plzeň

„Plzni se bude dařit víc proti technickému soupeři než proti Olomouci. Zatím mě ale trochu zklamala dvojice Gulaš, Kovář, na druhé straně je Martin Růžička, který může rozhodnout. Na naši ligu je abnormálně dobrý. Bude to vyrovnané. Plzeň má mužstvo na titul. Martin Straka a Jarda Špaček to tam dobře řídí, nastavili systém hry. Uvidíme.“

Jiří Vykoukal

Liberec - Kometa

„Bude to skvělá série, jeden tým hraje útočně, druhý obranářsky, výteční gólmani. Rychlost proti zkušenosti. Domácí prostředí nebude výhoda. Pro Kometu je důležité, že se jí vrátil Čiliak. Bude rozdílovým hráčem. Celý tým nabral za dva roky ohromné zkušenosti, ty Hradec neměl. To, že jsou pomalejší, nehraje roli. Hrajou dobře střední pásmo, vytváří si gólové šance, nejsou to střely od mantinelu. Liberec ale patří k nejlepším organizacím v Česku, i díky trenéru Pešánovi, který je ambiciózní a dokáže přesvědčit hráče o tom, co chce.“

Plzeň - Třinec

„Třinec má o něco kvalitnější tým, Plzni stojí hra na Gulašovi s Kovářem. Pro Třinec hraje i gólman. Frodl dobře odchytal sérii s Olomouci a udělal neskutečný pokrok od doby, co jsem ho znal ze Slavie. Ale Hrubec je lepší. Plzeň celkově nemá tak dobrý tým jako soupeř. Plzeň má na druhou stranu splněno, Třinec musí.“