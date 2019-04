Nenechat se vykolejit, zní z Brna. Máme respekt, uznává Zaťovič

Po prohlížení živých tygrů v zoo ho od středy čeká krocení Bílých Tygrů na ledě. V Liberci se jich na Kometu vyřítí spousta.

Michal Birner (čtyři góly a dvě asistence) je jedním z nejproduktivnějších hráčů extraligového play off, Marek Kvapil (21 střel) patří mezi nejpilnější střelce vyřazovací části.

A to nejsou jediné liberecké zbraně, které hosté potřebují odzbrojit ve snaze zahájit semifinále extraligy zdárně. Rozjel se Petr Jelínek, autor tří gólů ve čtvrtfinále, prakticky každé druhé střídání (čas na ledě 25:20) hraje v liberecké obraně prim Ladislav Šmíd.

„Hlavně na začátku zápasů čekám od Liberce obrovský tlak,“ vyhlíží obránce Komety Jan Štencel.

Ovšem aby nebyla řeč jen o liberecké síle, Kometa má proti ní co nabídnout. Jenom jediný její obránce (Štencel) je v hodnocení +/- v záporných číslech, zbytek beků je nejhůř na nule.

A pokud jde o produktivitu, má Kometa v elitní desítce extraligy hned tři hráče, přestože v play off odehráli jenom čtyři zápasy, zatímco někteří jiní hráči z popředí bodování jich mají na kontě až osm.

Trenér Komety Libor Zábranský udílí pokyny Martinu Eratovi.

„Liberec má vynikající hráče ve svém týmu, hraje výborný hokej. My věříme cestě, po které jdeme a která nám přinášela úspěchy. Diváci se mají na co těšit,“ očekává brněnský boss Libor Zábranský.

Ze všech lákadel je pro brněnské fanoušky jedním z nejsilnějších start hvězdného útočníka Marka Kvapila proti Kometě. Patří k nejlepším hráčům soutěže, v Kometě už v dvakrát působil a poslední dvě sezony hraje za Liberec.

Když se oba soupeři utkali v play off naposledy, což bylo předloni ve finále, hrál Kvapil ještě v brněnském dresu. Skóroval ve třech ze čtyř zápasů, jeden jeho gól byl vítězný, a byl jedním ze strůjců prvního titulu Komety v moderní éře.

„Základ bude, nepůjčit mu puk, s ním je strašně šikovný. Když jej budeme pouštět do situací, ve kterých je výjimečný, tedy do hry na jednoho, přečíslení či různých zakončení, tak to může být hodně nebezpečné. Musíme se těchto situací vyvarovat,“ říká Štencel. Bývalého spoluhráče Kvapila vidí jako jednoho z hlavních tvůrců liberecké hry.

„Dokáže puky rozdávat na koncové hráče, kteří to trefují. Hráči o sobě vědí, jsou velmi kvalitní. Za sezonu prokázali svoje zkušenosti. Nějakou souhru mají i z minulých let a teď jim to celkem lepilo. Věřím však, že máme natolik kvalitní bránící hráče, abychom jim nepřipustili zlepšení statistik,“ vyhlíží.

Hrát svou hru, nenechat se vykolejit, držet se osvědčených vzorců - to si v Brně vštěpovali hráči a trenéři na taktických poradách.

Nicméně síla vítěze základní části extraligy je patrná. Nad Kometou v sezoně třikrát vyhrál. „Máme respekt, bude to určitě náročné, ale i tato série začíná od nuly. Chceme potvrdit naši dominanci v play off z let předchozích a postoupit,“ uvedl za Kometu útočník Martin Zaťovič.

Martin Zaťovič (vpravo) slaví v objetí spoluhráčů s Komety gól v síti Hradce. Michal Gulaši z Komety Brno (v bílém) znovu předvede svůj důraz.

Jaká hra k tomu povede? „Víme, že Kvápa nemá rád hru do těla,“ vypálil bez otálení Gulaši. „Nemůžeme se ale soustředit na jedince, ale na celý tým. Hrát do těla budeme všem. Budeme se snažit být nepříjemní jako vždycky.“

Do Liberce odjela Kometa v kompletním složení a raději s několika hráči navíc pro případ zranění.