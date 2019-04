Liberecká opora Šmíd se těší, až si děti budou moct zakřičet v Česku

Ona šance přišla před dvěma lety z Liberce, kde hokejově vyrostl. Po druhé operaci krku už tvrdá NHL nepřicházela v úvahu, domácí extraliga byla přijatelnější variantou.

„Je tady méně soubojů. I když jak vidíte, v play off se zase o něco přitvrdilo,“ všímal si ve čtvrtfinálové sérii s Mladou Boleslaví, kterou Bílí Tygři ovládli 4:1 na zápasy.

Do Šmídova života vneslo zásadní momenty zámoří. V Kanadě poznal svou budoucí manželku Ashley, s níž má čtyřletá dvojčata. Ti tři ale zůstávají většinu roku v zámoří, do Čech vyrážejí každé dva měsíce na pár týdnů. Další turnus očekává třiatřicetiletý bek v blízké době.

„Proto chci, abychom ještě nějaké zápasy přidali, aby si je užily i děti. Jsou jim sice jen čtyři roky, ale už takové věci vnímají. A taky si tady můžou zařvat a nikdo je za to nebude peskovat,“ směje se při srovnání ztichlých amerických arén s rozbouřenými ochozy v Česku.

Místo svých dětí si tak Šmíd většinu času hokejově „piplá“ pobočníka v řadách Bílých Tygrů. Od zimy nastupuje v obranné dvojici s Tomášem Hanouskem, který dělá ve dvaceti letech vedle světaznalého zadáka velké pokroky.

„Zatím poslouchá,“ rýpne si do mladíka Šmíd a o něco vážněji dodává: „Sice ho buzeruju, ale vidím v něm obrovský talent. Jednou to dotáhne daleko. Snažím se mu pomoct, aby se jednou prosadil do Evropy nebo reprezentace. A když vidím jeho bruslení a přehled, věřím v to čím dál víc.“

Od borce s 583 zápasy v NHL toho může Hanousek odkoukávat spoustu. S průměrným časem 25:20 stráveným v zápase je Šmíd zatím nejvytěžovanějším hráčem celého play off.

„Sem tam mě něco zabolí nebo jsem unavený. Ale na tuhle fázi jsem se připravoval celé léto i během sezony. Navíc jsem z Liberce, takže než to zabalím, chci tady dokázat co nejvíc,“ burcuje před startem semifinálové série s Kometou.

„Všichni se nemůžeme dočkat, až to ve středu vykopneme,“ těší se. S Libercem může překazit Brnu cestu za mistrovským hattrickem.