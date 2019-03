Hanousek prožívá rok snů a učí se od libereckého mazáka Šmída

Když vloni na jaře podepsal smlouvu a dostal pozvánku do přípravy libereckého A-týmu, mluvil o obrovské šanci. Těžko však mohl předpokládat, že se hned ve své první sezoně mezi českou elitou stane pevnou součástí týmu, který nakonec dokráčel až k zisku Prezidentského poháru.

„Zvednout nad hlavu Prezidentský pohár bylo skvělé, ani to nedokážu popsat. Je to první trofej, kterou jsem vyhrál, určitě zatím můj největší životní úspěch,“ líčí 20letý rodák z Kralup nad Vltavou.

Hanouskův příběh je netradiční. Už coby žák základní školy zamířil do Švédska, kde pak hrál mládežnické soutěže v dresu Södertälje.

Časem dokonce získal švédské občanství. Před dvěma lety se však rozhodl k návratu domů. Nejdřív zamířil do Znojma, poté do Liberce, kde dostal šanci v juniorce i na farmě v Benátkách nad Jizerou.

I letošní sezonu začal v Benátkách, ale brzy se prosadil do prvního libereckého týmu. Místo našel ve druhé obranné dvojici po boku zkušeného Ladislava Šmída, který má na kontě téměř 600 zápasů v kanadskoamerické NHL.

„Je to až neuvěřitelné hrát vedle takového hokejisty,“ pochvaluje si. „S Láďou se dennodenně bavíme, trénujeme spolu, trávíme spolu i volný čas. Líbí se mi jaký je dříč a jak se chová na ledě i mimo něj. Je to opravdový lídr.“

Třinecký Vladimír Dravecký (vpravo) se chystá zmocnit kotouče před napadajícím Tomášem Hanouskem z Liberce.

V libereckém dresu Tomáš Hanousek odehrál celkem 39 zápasů, v nichž zaznamenal 11 kanadských bodů a v 51. kole se dočkal i svého prvního extraligového gólu. S 11 plusovými body patřil k nejlepším v hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech, navíc byl nejméně vylučovaným obráncem týmu. Slušná bilance na nováčka v extralize. „Užívám si to, je pro mě velká čest tady být. Budu se snažit dál zlepšovat,“ říká.

Minulý týden byli hokejisté Liberce na soustředění ve Frýdlantu. Měli tam celodenní program, večer si však trochu volna přece jen našli. Tomáš Hanousek bydlel na pokoji s dalším mladíkem Markem Zacharem a společně relaxovali například u filmu o kolumbijském narkobaronovi Pablovi Escobarovi.

Teď už je však potřeba plně zaměřit pozornost na play off. Bílí Tygři ve čtvrtfinále narazí na Mladou Boleslav, první zápasy hrají ve středu a ve čtvrtek od 19 hodin doma. „Bude to moje první play off v dospělém hokeji a snažím se na to moc nemyslet, abych se nerozhodil. Vím ale, co to obnáší, a co je potřeba udělat, abych zůstal v týmu a pomohl mu,“ tvrdí talentovaný bek, který by to mohl dotáhnout hodně daleko.