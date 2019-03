Liberecký Šmíd po jasné výhře: Je to jen o nás, stejně jako doteď

„Všichni jsme makali, hráli jsme poctivě a pokorně. Samozřejmě, tohle je jen zápas číslo jedna, ale máme se od čeho odrazit,“ řekl bek s bohatými zkušenostmi z NHL. Druhý zápas se v Liberci hraje ve čtvrtek od 19 hodin.

Před play off jste říkali, že po dlouhé pauze bude možná chvíli trvat, než se rozjezdíte. Na ledě to tak ale vůbec nevypadalo…

Před zápasem jsme si řekli, že hlavně první třetina od nás musí být extrémně jednoduchá, že je potřeba hrát to k nim do pásma a napadat je. Boleslavští mají za sebou těžkou sérii se Zlínem, která je určitě stála nějaké síly. Góly, které jsme dali, sice nebyly úplně na krásu, ale vyplynuly z tlaku do brány. Branky na začátku nás trochu uklidnily a pak už to pro nás bylo psychicky jednodušší, tlak nebyl takový, jako kdyby se dlouho hrálo 0:0.

Který gól byl z vašeho pohledu zlomový?

To se takhle nedá říct. Řekl bych, že jsme si každým střídáním šli za úspěchem a získávali jsme energii té předchozí lajny. Ať tam trenér Pešán poslal první nebo čtvrtou lajnu, každá si odpracovala svoje. Všichni jsme makali, hráli jsme poctivě a pokorně. Samozřejmě, tohle je jen zápas číslo jedna, ale máme se od čeho odrazit.

Hned v sedmé vteřině zápasu jste hráli přesilovku. I to vám hrálo do karet, že?

To bylo pro Boleslav trochu nešťastné. Ale přesilovky nám samozřejmě pomohly a tým nakoply. Takové věci přidají na sebevědomí.

Zápasy s Boleslaví jsou derby, ale zatím to není nějak moc vyhecované, souhlasíte?

To ještě může přijít, ale my jsme si říkali, že musíme být extrémně koncentrovaní. Kecat se soupeři nemá význam. Musíme svou sílu ukázat na ledě a porazit je hokejově.

Máte za sebou jasnou úvodní výhru. Jak vidíte další zápasy?

Když se podíváte na další série, zápasy jsou hodně vyrovnané. Boleslav se určitě nebude chtít vzdát, my to víme, ale půjdeme do druhého zápasu jako do toho prvního. Samozřejmě se při přípravě podíváme na to, jaký hraje Boleslav systém, ale je to jen o nás. O nás to bylo celou sezonu, proto jsme tam, kde jsme, a doufám, že to tak bude pokračovat.