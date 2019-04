Liberec stojí na stejných základech jako Kometa. Má šanci uspět?

Nejlépe to vystihují slova zkušeného obránce Ladislava Šmída: „Základní stavební pilíře tu fungují už nějaký pátek, což úspěchu nahrává. Systém se nemění, trenér je tady stejný a všichni mu věří.“

Co Pešán řekne, to zkrátka platí. Jeho vize má oporu ve vedení, souzní s ní i celý realizační tým, v němž má velkou oporu. Navenek působí možná trochu arogantně, ale jakmile přijdete do styku s hráči, zjistíte, že je oblíbený.

„Jako bývalý hráč vím, jak moc je důležité trenérovi věřit. Když máte důvěru, když vám hráči berou pokyny, tak se všechno mnohem snadněji přenáší na led,“ říká někdejší kanonýr Petr Ton.

To ostatně potvrzuje i útočník Tomáš Filippi. „Mně ohromně trenér pomáhá. Má výborný cit pro hru i pro výběr lidí, které dává na led. Je to hokejový maniak, bez toho asi nemůžete mít úspěch. Žije s námi v kabině, hraje s námi bago, jezdí nájezdy... I takhle si může hromadu hráčů získat na svou stranu. Ve správné situaci cítí, co je potřeba. Má cit pro hru.“

Filip Pešán a Tomáš Filippi, když podepisoval smlouvu s Libercem.

Auru nepřístupnosti a namyšlenosti bortí i Šmíd. „Je to zdání, o systému s námi komunikuje hodně. Zajímá ho, co nám vyhovuje a co ne. To je základ. Postavil si tým a my za ním jdeme, věříme tomu a to je celé.“



Podle Tona je hlavní síla Liberce nejenom v kvalitě, ale především ve složení kádru. „Každá lajna má trošku jiný styl a každý zná svou roli. Někdo víc útočí, jiný zase spíš brání. Ale hlavně si nikdo nic nezávidí a všechny formace jsou vyrovnané. Mají to dobře rozložené.“

I proto Bílí Tygři získali během čtyř let tři Prezidentské poháry. Funguje jim vize s farmou v Benátkách, kde se jim rozehrávají mladí hráči. Ti se v hlavním týmu učí od zkušenějších a každý rok někdo vylétne. Loni to byl třeba Pyrochta, letos na sebe upozorňují Hanousek nebo Zachar. Klub má navíc profesionální zázemí a vrací se mu hráči ze zahraničí.

Už zmiňovaný Filippi, jenž přišel z Ruska, si výtečně sedl ve formaci s Markem Kvapilem, oba se však shodují, že zároveň nejsou pod tlakem, že by vše stálo na nich. Liberec není postavený na jednotlivcích, ale na týmovosti, bojovnosti a obětavosti. Tedy na atributech, díky kterým Kometa slaví úspěchy v play off.

„Každý má svou roli, tím to začíná. Každý ví, co se od něj čeká a tohle se v play off znásobuje. My máme systém postavený na tom, že jsme blízko u sebe a chceme být hodně na puku. Když ho nepůjčíme soupeři, tak nám nemůže dát gól. Od toho se všechno odvíjí,“ říká Šmíd.



Obzvlášť proti Kometě bude platit, že základ úspěchu bude stát především na úspěšné defenzivě a trpělivosti. Na tom, že se mužstvo nenechá strhnout, nebude dělat zbytečné chyby, po kterých by inkasovalo a dostalo soupeře na koně.

„Nedostáváme moc gólů a od toho se musíme odpíchnout. Je to práce celého týmu v čele s brankářem Willem, na kterého hodně spoléháme,“ tvrdí Kvapil.

Teď se ukáže, zda to bude stačit na Kometu, suveréna, kterého ve čtvrtfinále Hradec nedostal do situace, kdy by se musel přizpůsobovat. Povede se to Liberci?