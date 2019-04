Odhaduji, že série s Plzní bude na sedm zápasů, míní třinecký Adamský

Martin Adamský byl v Plzni devět sezon, než přestoupil do Třince, s nímž hned v roce 2011 získal titul. A u Ocelářů završuje už devátou sezonu. „Na Plzeň vzpomínám rád, ale už je to za mnou. V Třinci jsem skoro deset let,“ podotkl Adamský.

Kdysi jste s manželkou řešili, že byste se v Plzni usadili. Je to tak?

To už je dávno. Zvážili jsme všechna pro a proti a zůstali v Třinci. Už jsem Třinečák. Jsem tady dlouho a doufám, že hokejově tady ještě nějakou dobu pobudu. Děti tady chodí do školy. Já pocházím ze Studénky, manželka ze Zlína, takže to máme všude blízko. Pracovně chci zůstat tady, jinde mě nic neláká.

Jaké máte po letech vztahy s plzeňskými fanoušky?

Oblíbený jsem byl první dva roky (směje se). Potom to bylo trošku ostřejší... Ale nechci to rozebírat. Nepochopil jsem to. Myslím, že jsem v Plzni zanechal dobrou stopu herně i jako člověk. Jakou jsem od fanoušků dostal odměnu, to mě trochu naštvalo, ale nedá se nic dělat. Fanoušek je fanoušek. To, co řvali, už jde mimo mě.

Pokřikovali na vás, když jste proti nim hrál za Třinec?

Ano. Byl jsem pro ně polská… Nechci říkat co.

Čím je pro většinu soupeřů plzeňské prostředí nepříjemné?

Když je na jejich zimáku plno, tak atmosféra je vynikající. Doufám, že tomu nepodlehnou rozhodčí a nebudou všechno pískat. Snad budou lidé fandit slušně, dostali dost pokut za sezonu. Doufám, že to bude fair play.

Ostatně mají podmínku, pokud jde o diváky. Při minulém zápase s vámi někdo hodil plechovku na rozhodčího, flaška letěla i na vaši střídačku na Galvinše.

Takové jednání odsuzuju, v hokeji i ve fotbale. To na stadiony vůbec nepatří. Člověk by měl fandit. I při porážce by měl fandit slušně a neházet flašky. Jsou tam i děti, je třeba chovat se slušně.

Jaká bude série s Plzní?

Těžká. Teď už se hraje o všechno. Ve čtvrtfinále je velký tlak, aby se postoupilo, teď to z každého spadlo a hraje se o titul.

Plzeň odehrála ve čtvrtfinále sedm zápasů, vy čtyři. Může to hrát roli?

Jsem rád, že jsme sérii s Vítkovicemi zvládli v nejkratším čase. Četl jsem Milana Gulaše, který říkal, že jsou rozehraní a odpočatí. Na to jsem zvědavý.

Jak je to s tou rozehraností?

Takové dvojsmyslné. Někdo si může říct, že jsme odpočatí, ale nerozehraní. Neviděl bych v tom překážku. Je to play off. Nemáme se na co šetřit. Musíme fárat, ať jsme rozehraní, nebo ne.

V čem bude Plzeň jiná než Vítkovice?

Určitě svou urputností. Bylo to vidět v sérii s Olomoucí i v základní části. Bude to vyrovnané. Troufnu si odhadnout, že na sedm zápasů.

Vy i Plzeň máte útočně laděné týmy. Bude to souboj útoků?

Jejich první lajna, to jsou ofenzivní esa. Musíme si je pohlídat. Ale hrají dobře i dozadu, proto říkám, že to bude vyrovnaná série.