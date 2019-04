Zbyněk Michálek: Kdyby se manželka neobětovala, nemohl bych být v Brně

Za necelé dvě dekády se ale jeho život dokonale převrátil. Domov už pro něj představuje Arizona, kde odehrál podstatnou část kariéry v NHL. V Americe si vzal manželku Helenu, s níž má tři děti.

A zatímco rodina zůstala v USA, jeho v 36 letech zavedla do rodné vlasti touha ještě něco v hokeji dokázat.

„Kdyby se manželka neobětovala, nemohl bych být v Brně,“ uvědomuje si lednová posila Komety. „Obdivuju ji, že to s dětmi zvládá. Doufám, že ji na oplátku potěším nějakou medailí.“

Shodli se, že potomky nevytrhnou ze známého prostředí, kde mají školu, kroužky i kamarády. I proto je Michálek v Brně slaměným vdovcem, stýská se mu a volné dny se mu neskutečně vlečou. „Ale aspoň nemusím po tréninku pospíchat domů,“ prohodí.

Zároveň se rodák z Jindřichova Hradce utvrzuje i na ledě, že nezabalit kariéru po 13 sezonách v NHL a loňské nevydařené štaci ve Spartě byl dobrý nápad. S Kometou prosvištěl přes Hradec po čtvrtfinálové výhře 4:0, blažený pocit z úspěšné série zažil prošedivělý matador po předlouhých šestnácti letech.

V úterý se vydá do Liberce, kde ve středu obhájcům titulu započnou boje o extraligové finále.

A v sérii nebude jediný, jemuž bude za oceánem držet palce manželka. S libereckým Ladislavem Šmídem ho spojuje semifinále, podobné osudy, ale i čísla.

Oba třicátníci jsou nejvytěžovanějšími hráči svých týmů v play off. „Českému hokeji chybí konkurenční prostředí. Já byl z Ameriky zvyklý, že každý rok přijde dvacet vlčáků, kteří se snaží veterána vystrnadit ze sestavy a jednou se to stane, protože člověk věk nezastaví,“ líčí exreprezentant.

Férově přizná, že zkušenosti a nižší konkurence mu paradoxně dopomohly k důležité roli v týmu extraligového spolufavorita. „Ale nechci dělat chytráka, který radí, jak to tady dělat.“

Ale proč ne? V Arizoně se zapojil do výchovy malých hokejistů. Už pár let vypomáhal u týmu, kde hraje Michálkův nejstarší syn - nyní desetiletý Andreas. „A bavilo mě to. Děti rostou, za chvíli utečou z baráku a s rodiči nebudou mít co dělat,“ přemítá.

Rodinné chvilky ale vyměnil za odloučení a zlatý sen.