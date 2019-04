Zase potřebujeme být hladoví a kompaktní, vědí v Třinci před semifinále

Růžička: Sebe řešit nechci. Jde o tým Třinecký útočník Martin Růžička. Semifinálový duel extraligy hokejistů Třince a Plzně bude také soubojem nejproduktivnějších hráčů čtvrtfinále. Třinecký útočník Martin Růžička ve čtyřech zápasech nasbíral osm bodů za tři góly a pět asistencí, plzeňský obránce Peter Čerešňák měl v sedmi zápasech sedm asistencí. „Bude to těžká série,“ předpovídá Martin Růžička. „Soupeř má velkou sílu v útoku a dobře mu teď chytá brankář.“ Ve čtvrtfinále jste měl v průměru dva body na zápas. Zastihlo vás play off v ideální formě?

Sám sebe řešit nechci. Je to o celém mužstvu. Jako tým se prezentujeme zatím výborně a doufám, že to tak bude pokračovat. Čím to, že se vám bodově tak daří?

Mám výborné spoluhráče. V naší pětce i celkově nám to sedlo. Plzeň i vy jste v základní části stříleli hodně gólů. Bude čtvrtfinále soubojem útoků?

V základní části to tak bylo. Plzeň dala nejvíce gólů (178, Třinec 153 – pozn. red.). Kvalitu v útoku mají, ale my také. Rádi hrajeme dopředu. Ale v play off může být vše jiné. Může hrát roli, že vám ve čtvrtfinále stačily na postup čtyři zápasy, zatímco Plzeň jich potřebovala sedm?

Je to play off a všichni se vydají ze všech sil. Nevím, zda to bude hrát roli, ale my jsme uvítali, že jsme hráli čtyři zápasy a měli čas si odpočinout, doléčit se, potrénovat a připravit se na další kolo. Překvapilo vás, že Olomouc sérii s Plzní dotáhla až k sedmému duelu?

Olomoučané hráli výborně už v základní části. Nehrálo se nám s nimi lehce doma ani u nich. A v play off svou výkonnost ještě vystupňovali. Hráli výborně.