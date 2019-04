Stál chlap proti chlapovi, těžká série, hodnotí Olomouc plzeňský Gulaš

Ulevilo se vám po postupu?

Po průběhu série to je velká úleva. Hrát proti Olomouci bylo extrémně těžké, dlouho nepamatuji tak skvělou sérii. Klobouk dolů před ní, protože co ji dostalo na šesté místo (po základní části), dokázala proti nám ještě zlepšit. Stál chlap proti chlapovi. Jsme za postup hrozně rádi.

Co o vašem úspěchu rozhodlo?

Poslední zápas. Celou dobu byla série jako na houpačce, bylo extrémně důležité, že jsme do utkání dobře vstoupili, už před ním jsem z týmu cítil velké odhodlání. Myslím, že postup přes Olomouc může pro nás být psychická vzpruha.

Museli jste po šestém zápase, který jste prohráli 1:4, pročistit hlavy?

Jinak to ani nešlo. To byl jeden z nejhorších výkonů sezony, nesedl nám. Možná jsme byli nervózní a nezvládli tamní specifické prostředí. Takhle se play off hrát nedá. V sobotu jsme předvedli stoprocentně lepší výkon, asi nejlepší v celé sérii. Jasně, v každém zápase budou chyby, ale je dobře, že jsme to nyní dokázali dotáhnout do vítězného konce.

Co jste dělal dopoledne před rozhodujícím utkáním?

Dopoledne bylo strašné, nevěděl jsem, co na gauči dělat. Jestli sedět, stoupnout si. Už dlouho jsem nebyl tak na špičkách, pořád jsem myslel na to, že mám zodpovědnost za fanoušky a tým.

Vzpomněl jste si na loňskou sérii s Olomoucí?

To byl diametrální rozdíl, Olomouc měla letos skvěle propracovaný systém. Dokázali eliminovat naše útočné akce a ještě bleskově přecházeli sami do protiútoku. I když jsme věděli, že moc gólů dávat nebudou...

Před semifinále budete mít krátkou pauzu. Nebude to problém?

Nebude. V novinách létalo něco o fyzičkách, ale kdo tomu propadne, je to jeho věc. My jsme měli skvělou letní přípravu, v sezoně jsme ji zužitkovali. S fyzičkou jsme problém neměli. Máme do středy dost času na regeneraci. Navíc Třinec dlouho stál, bude na něj zpočátku tlak. Uvidíme. Pro nás je dobré, že jsme zvládli tak pevnou obranu, jakou měla Olomouc.