Hrozný gól, pomyslel si plzeňský brankář Frodl. Ale pak mohl slavit

V čase 57:26 olomoucký obránce Švrček napálil puk z vlastního pásma na jeho branku. Frodl od první chvíle letící puk viděl, jenže ten před ním lehce pleskl o led a proletěl mu nad lapačkou. Sedmé čtvrtfinále, pár minut do konce a soupeř snížil na 2:3!



Kdyby Olomouc vyrovnala... Naštěstí si mohl gólman zhluboka oddychnout. Škoda závěr zvládla, postoupila do semifinále a těší se na Třinec.

Dá se popsat, co se vlastně stalo?

Asi nevidím na levé oko... (úsměv) Nebo to svedeme na ledaře. Ale vážně. Bylo mi hrozně. Naštěstí jsme závěr zvládli, kluci poslední minutu báječně odehráli za jejich brankou u mantinelu.

Vnímal jste po té nešťastné brance fanoušky, kteří hned začali skandovat vaše jméno?

Hrozně jim za to děkuji. Ale já se snažil hlavně soustředit, do konce zbývalo ještě dvě a půl minuty. Když byla poslední minuta, doufal jsem, že to kluci dohrají u nich v rohu. A přesně to se stalo.

Začali jste skvěle, v první třetině odskočili na 3:0 a na vás šly jen dvě střely.

Každý gólman vám ale řekne, že je to pro něho možná o to horší. Čeká se, kdy soupeř ujede a bude mít nějakou velkou šanci. A Olomouc takových, s prominutím ušmudlaných gólů dala v téhle sérii dost. Ale je skvělé, jak jsme do toho vstoupili, lepší začátek jsme si přát nemohli, to je jasné.

Když pak ve druhé třetině vaši spoluhráče další velké šance spalovali, tušil jste, že to ještě bude drama?

Mohli jsme jim určitě ještě odskočit. Strašně jsem si přál, aby padl čtvrtý gól, to by asi Olomouc už zlomilo. Ale gólman jim zachytal výborně, nám tam nic nespadlo. Ale věděli jsme, že hlavně nesmíme vzadu inkasovat, že to musíme hrát poctivě. Dva góly jsme sice dostali, ale to jim nestačilo.

Chvíli před Švrčkovým snížením na 2:3 jste předvedl zákrok večera, když jste pravým betonem zastavil dorážku Irgla. Jak jste to viděl?

Je pravda, že to byla asi nejtěžší chvíle. Moc gólovek v utkání neměli. Po střele od modré se mi puk odrazil nad beton, naštěstí tam stál i náš bek a než to Irgl dorážel, stihl jsem se tam přesunout.

Máte za sebou první sedmizápasovou sérii v extralize. Jaké pocity jste prožíval před utkáním?

Upřímně, už včera večer jsem se strašně těšil, ale byla tam zároveň i špetka nervozity. Tak by to mělo být. Sedmé zápasy bývají nejhezčí, je tam všechno, co by tam mělo být. A když jsme dali v první třetině tři góly, byl jsem přesvědčený, že už to uhrajeme.

Sedmé zápasy Plzeň ještě nikdy neprohrála, věděl jste to?

Věděl, četl jsem to někde na instagramu. A je to jenom statistika, na to v zápase vůbec nemyslíte...

V semifinále vás čeká Třinec. Bude to jiný hokej?

Především chci vyseknout velkou poklonu Olomouci. Všechny zápasy byly úžasné, veliké bitvy, nic jednostranného. Skvělá série a oni hráli výborně. A Třinec? Asi to bude víc hokejovější než s Olomoucí, trošku o něčem jiném. Ale je to play off, taky se to bude pořádně řezat. Já očekávám zase velmi těžkou sérii. A doufám, že tenhle zápas nás pořádně nakopl. Když tu sérii odehrajeme stejně jako sedmý zápas proti Olomouci, věřím, že můžeme dojít hodně daleko.