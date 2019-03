Plzeň asi nečekala, jaký budeme klást odpor, říká olomoucký Švrček

Jak se ten gól od modré čáry udál? Mířil jste vůbec?

Dostal jsem nahrávku, kluci najížděli dopředu, šlapali. Já byl hrozně daleko, chtěl jsem to napálit na bránu, aby to od něj vylétlo někam k našim hráčům. Naštěstí to skočilo. Jenže pak už asi nebyly síly.

Vyrovnaná série, favorita jste trápili sedm zápasů. Ale tohle poslední utkání jste nezačali vůbec šťastně, že?

Je to zklamání, první třetina od nás byla fakt špatná. Pak jsme jen dotahovali. A i když se výkon zvyšoval, vyrovnání nepřišlo. Celkově myslím, že série byla obrovsky vyrovnaná až na první zápas a tuhle první třetinu. Nemáme se za co stydět. Asi nečekali, že budeme klást takový odpor.



Musí vás ale těšit, jak jste hráli.

Musím kluky v kabině pochválit, trenéry i vedení. Ale hodnocení bude až za pár dnů.

Přitom jste sem přijeli nabuzení.

Jo, v parádní náladě. Chtěli jsme navázat na šestý zápas. Jenže jsme si nerozebírali hráče a další věci.

Kde se série rozhodla?

V přesilových hrách. Plzeň má ohromnou sílu v Kovářovi, Gulašovi, Němcovi a Indrákovi. To se špatně brání.

Sezona ale dopadla nad očekávání, nebo ne?

Makali jsme, měli jsme v hlavách, že uděláme desítku a porveme se v předkole. I na Plzeň jsme si docela věřili. Bohužel to nevyšlo.