Po krásné sezoně řeší olomoucký manažer mrzutý odchod Jergla

Cestu mezi nejlepší čtyři jim sice znovu zavřela Plzeň, čtvrtfinále odehrané na maximální počet sedmi zápasů je ale nové maximum Hanáků. „V tento moment vyřazení pořád hrozně moc bolí,“ přiznal generální manažer klubu Erik Fürst.

Zopakovat výsledky v příští sezoně bude velká výzva nejen pro hráče, ale i pro vedení. Tím spíš, že u toho nebude šikovný útočník Aleš Jergl (17+14), který se nedohodl na nové smlouvě a míří do Hradce Králové, o čemž jako první informoval deník Sport.

Můžete potvrdit, že Aleš Jergl nebude v klubu pokračovat?

Je to tak. S Alešem jsme řešili jeho pokračování v Olomouci, ale nedomluvili jsme se na nové smlouvě.

Je to mrzutá ztráta, když ve druhé půlce sezony ukazoval, že může být rozdílový hráč?

Je těžké být mrzutý. Zkrátka jsme se nedomluvili na kontraktu a život jde dál. Musíme se s tím nějakým způsobem všichni vyrovnat.

Vím, že se držíte pravidla nezveřejňovat posily do konce dubna, ale prozradíte, kteří další hráči už v týmu nebudou pokračovat?

To je stejná kategorie. Nedomluvili jsme se s Alešem Jerglem a můžu říct, že až na pár výjimek zůstane složení týmu stejné jako bylo letos. Samozřejmě pracujeme na tom, abychom získali kvalitní náhrady.

Aleš Jergl se raduje z gólu. V Olomouci v nejbližší době další nepřidá.

Jak hodnotíte celou sezonu?

V tento moment to ještě pořád hrozně moc bolí, protože myslím, že byl malinký krůček k tomu, abychom Plzeň ve čtvrtfinále přeskočili. Až to vyprchá, zjistíme, že sezona byla asi úspěšná, ale v tento moment ještě pořád cítím, jak to bolí.

Plzeň jste potkali potřetí za čtyři roky. Tušil jste, že by letos mohla být série vyrovnanější?

Nevím, jestli „tušil“ je to správné slovo. Věděl jsem, že mančaft hraje výborně a je tam skvělá parta, která může dojít daleko. Ve skrytu duše jsem doufal, že by postup mohl vyjít a tentokrát jsme od něj byli opravdu malinký kousek.

Fanoušky strhující série nadchla, prožíval jste ji taky?

Nikdy jsem se nedokázal dívat z odstupu, každý zápas mě vtáhne. A play off o to víc. Byť už mám přetočený tachometr, tak mi nikdy není jedno, jak zápas dopadne.

Loni jste byl zklamaný, že stadion nebyl na play off úplně plný. Letos byly všechny tři domácí zápasy vyprodané.

Loni jsem vám v rozhovoru říkal, že bych chtěl, aby si lidé play off a jeho atmosféru užívali. Letos to tak bylo, užívali si zápasy a ohlasy od hráčů i fanoušků jsou skvělé. I z plzeňské strany znělo, že atmosféra byla naprosto neuvěřitelná. A tak to má být, protože play off je svátek.

Slyšeli už od vás hráči nějaké hodnocení?

Zatím ne. Od posledního zápasu jsme pohromadě ještě nebyli, kluci si dali pár dní volno, což je vždycky dobré, ať si od toho všichni aspoň na chviličku odpočineme. Ve středu máme společné akce, tam si řekneme víc.

Vedle Jergla překvapil velkým zlepšením i David Ostřížek (8+18), který také v první lajně procitl.

Nechci vyzdvihovat jednotlivce, mančaft tahal jako celek. U někoho byl progres větší, u jiného menší, ale hlavní bylo, jak se kluci semkli a pracovali. Jsem hrozně pyšný na tu partu bojovníků. Spousta z nich hrála se zraněním, což jsme samozřejmě neventilovali. I když tam byly i hodně bolestivé věci, přesto do toho kluci šli. Nechci tedy vyzdvihovat nikoho z nich.

Přesto se ještě zeptám na vaše hodnocení obránce Jana Švrčka, který přišel v létě.

Honza je srdcař a pohodář. Znám ho z dob, kdy byl mladý kluk a jezdil k nám do Olomouce ze Znojma. Když se tedy v létě vracel, věděl jsem přesně, do čeho jdu. Honza byl důležitý v kabině, protože nezkazí žádnou srandu, ba naopak. A na ledě neuhne ničemu, je to buldok. Ale když se vrátím zpátky - je jedním z těch, kteří jsou pod letošními výkony podepsaní.

V základní části jste zaujali nasazováním mladých hráčů do nejvyšší soutěže, na druhou stranu po reorganizaci soutěží budete hrát extraligu juniorů na výjimku, protože nemáte Akademii českého hokeje.

Žádná výjimka není udělená, výkonný výbor řekl, že extraligu bude hrát sedmnáct akademií a jedna Olomouc, která má o akademii požádáno. V extralize máme nasazených nejvíc juniorů ze všech a dostávali i ice time, takže to v rámci našich možností asi neděláme špatně. A mládežnický hokej podle mého názoru slouží k výchově hráčů do dospělé kategorie.

Může být pro mladé hráče lákavé jít do Olomouce, když budou vědět, že zde mají větší šanci zahrát si extraligu?

Na to neodpovím. Ale Karel Beran (trenér juniorů - pozn. red.) dělá svou práci fantasticky a je i úžasný člověk. Mám k němu respekt, s hráči pracuje parádně. A to by nakonec mohla být odpověď - nechci hodnotit ty ostatní, ale stojím si za tím, že my máme špičkového kouče.

Bude u áčka pokračovat trenérská dvojice Zdeněk Moták - Jan Tomajko?

Ano, samozřejmě pokračují.

Na hlavy obou teď padají pochvaly. Máte vysvětlení, proč se Zdeněk Moták dočkal šance na postu hlavního kouče až v 53 letech?

Zdeňka znám z dob, kdy ještě hrával, pak trénoval juniorku a působil ve Vítkovicích. Už když odcházel do Sparty, kladl jsem mu na srdce, ať mi zavolá, až půjde zpátky a pokusíme se domluvit. Vím, jak je pracovitý, a to platí i pro Jana Tomajka. Před sezonou jsme slyšeli názor, že dva hlavní trenéři nefungují, ale jsem přesvědčený, že to tak není, a proto byli Zdeněk Moták a Jan Tomajko na stejné úrovni. Když se přijde někdo podívat na tréninky áčka, pochopí, proč se tým zlepšuje.

Vedení klubu podpořilo petici za záchranu zimního stadionu a hokeje v Olomouci. Jak moc jsou tyto hrozby reálné?

Petice má několik rovin. Stav zimního stadionu a jedna ledová plocha je velký problém. Ta druhá rovina je, že vrcholový sport musí být v nějaké symbióze s municipalitou. Pokud není, dá se to těžko ustát. Ale věřím, že společně najdeme řešení, jež bude výhodné pro všechny. A také že se Olomouc brzy dočká multifunkční haly, která nebude sloužit jen hokeji, ale i pro velké kulturní nebo sportovní akce v regionu.