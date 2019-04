ZVOLNĚNÍ: Respekt pro Olomouc. Jak se skromný klub bil o semifinále

Dvacet pět let od jediného olomouckého titulu vyhlíželi cosi velkého. Klasickou pohádku chudé Popelky, jak ke štěstí přijde, že peníze ve sportu nerozhodují. Konec snění. V rozhodujícím sedmém zápase kohouti prohráli v sobotu v Plzni 2:3, celou sérii těsně 3:4 a mají po sezoně.

„Zápasy byly vyrovnané a fakt chybělo malinko. Plzeň byla šťastnější,“ posteskl si brankář Jan Lukáš. „Sezona byla ale dobrá.“

Dobrá? Krásná! Mora patří k nízkonákladovým klubům s nejmenšími rozpočty v soutěži. Její omšelý plechový zimák je terčem údivu i výsměchu. Hradecký útočník se zkušenostmi ze zámořské NHL Radek Smoleňák se nabídl, že ho v létě přijede aspoň přetřít. Bývalý hráč kohoutů Jan Jašíček sepsal petici za záchranu stadionu a hokeje v Olomouci. Klub, jehož jednatelem a trenérem je dvojnásobný mistr světa Jan Tomajko, dluží miliony městu. Přesto skončil v základní části šestý a v úchvatném čtvrtfinále s nabušenou Plzní v čele s hvězdnými reprezentanty Gulašem a Kovářem byl zápas od postupu.

Kouč Hanáků Zdeněk Moták vyzýval odbornou veřejnost: „Respektujte sílu olomouckého týmu!“

Leč i uznávaný expert a bývalý trenér Marek Sýkora pronesl: „Při veškeré úctě k Olomouci, mají pár hráčů, kteří technicky možná nemají ani na extraligu. Jenže je tam skvělý teamwork.“

Ano, týmovost je nejsilnější zbraní soudržné party, ale těžko byste jmenovali hráče, kteří na extraligu nemají. Mančaft, jehož osu generální manažer Erik Fürst citlivě doplňuje, roste sezonu od sezony: statný centr Knotek se vypracoval v zajímavé zboží, v obraně zrají pro reprezentaci Galvas a v útoku kometa Jergl. Tým jistí skvělí Konrád s Lukášem a jeho duší se stal nestárnoucí kanonýr Irgl, jehož profesionalismus a láska k hokeji jsou nakažlivé. Na Plzeň to však znovu nestačilo. Třikrát se od návratu do extraligy před pěti lety probila Olomouc do čtvrtfinále, třikrát z ní vypadla.

Tentokrát ovšem nikoli jasně 1:4. Favorit se musel vydat, aby Popelce zabouchl dveře od zámku před nosem. „Oproti loňsku to byl diametrální rozdíl. Je vidět, že trenéři v Olomouci dělají skvělou práci. Mají propracovaný systém. Věděli jsme, že tolik gólů dávat nebudou, ale dokázali nás eliminovat. Navíc dobře přecházeli do útoku,“ chválil soka plzeňský kapitán Milan Gulaš.

Skromný Moták, trenér sezony?

Mora si po minulé sezoně, kdy po třech letech skončil trenér Venera, dala za cíl zase zvednout laťku. Podařilo se, ač možná sama snila ještě o několika centimetrech navrch.

„Kdybychom byli o krůček lepší... Ale povedlo se splnit, co jsme si řekli. Věřím, že za rok to bude zase o kousek dál,“ povídal Moták.

I na dovolené ho zřejmě ještě bude děsit hrozivý začátek klíčového klání. Gulaš gólem a asistencí režíroval drtivé vedení Plzně 3:0 po jedenácti minutách. Brrr... Bylo znát, jak Olomouci chybí zkušenosti se sedmými zápasy, nastoupila vůbec do prvního, zatímco Plzeňští zvládli i šestý. Hanáci působili nervózně a kupili šílené chyby.

„Nevím, jestli jsme byli překvapení, že je to 3:3 a můžeme uspět,“ přemítal Lukáš, který po třetím gólu nahradil smutného kolegu Konráda. O přestávce si zkušený slovenský forvard František Skladaný vzal slovo: „Pojďme hrát hokej! Jedeme!“

Motivační proslov doplnil ostřejšími výrazy a Olomouc se začala mocně zvedat. Hlavně ve třetí třetině zase byla rychlá, důrazná, obětavá až běda. Když v 58. minutě napřáhl protřelý zadák Jan Švrček z obranné modré čáry, dobrých čtyřicet metrů od branky Plzně, a skákající puk se vyhnul lapačce zaskočeného gólmana Frodla, chyběl hostům jediný zásah od prodloužení...

„Mrzí, že jsme to nedokázali obrátit, ale musím pochválit všechny, jak jsme za tím šli. Nevzdali jsme to a bojovali do poslední minuty,“ řekl Lukáš. Z Gulaše spadl balvan. „Velká úleva. Nepamatuju tak skvělou sérii. Klobouk dolů před nimi. To, co je dostalo na šesté místo, ještě dokázali zlepšit. Měli jsme to extrémně těžké,“ oddechl si.

„Sakra těžké,“ přikývne plzeňský kouč Ladislav Čihák. „Olomouc byla v některých zápasech jasně lepší. Bojovní kluci. Když se bavíte s kolegy z branže, nikdo na ně nechtěl narazit. Už nikoho nejde podcenit. Ukázala kvalitu a nechala za sebou daleko lepší mančafty.“

Čtvrtfinále nadchlo atraktivností, dramatičností i férovostí. „Blahopřeji Plzni, hrála výborně, zasloužila si postup. Děkuji za fér hru, která čtvrtfinále zdobila,“ ocenil Moták. „Děkuji i hráčům, plně si zasloužili takovou sérii, ze které mohou dál těžit. Ukázalo nám to další aspekty, na kterých musíme pracovat, abychom byli ještě lepší,“ dodal jeden ze strůjců olomouckého povstání.

„Respektujte sílu Olomouce, vyzývá zcela po právu kouč Olomouce. Dovolím si doplnit: Respektujte práci Zdeňka Motáka. Pro mě naprosto nedoceněný kouč, adept na trenéra sezony,“ napsal na Twitter uznávaný komentátor Robert Záruba.

Třeba kohouty v dalším ročníku břitčí experti vynechají v prognózách coby aspiranty na boj o záchranu. „My budeme poctivě dřít i v příští sezoně,“ vzkazuje Moták.