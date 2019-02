ZVOLNĚNÍ: Dar z Ameriky, mladý kouč i brankář, žádná panika. A Plzeň září

Devatenáct zápasů od chvíle, kdy zkraje prosince po marné snaze prorazit do NHL ohlásil návrat do týmu Škody, stačilo, aby se kormidlo nevyzpytatelného plzeňského škuneru přetočilo do přímočaré jízdy vpřed.

Sudí, bavte se se mnou na rovinu. Gulaš nemá rád aroganci Rozhovor s Milanem Gulašem, kterého reportéři MF DNES a iDNES.cz v lednu zvolili nejlepším hráčem extraligy.

„V moderním hokeji jeden hráč hru nedělá, ale výsledek ano,“ trefně poznamenal plzeňský kapitán Milan Gulaš. Po Kovářově boku rozehrál velký bodový koncert.

Ze zmíněných 19 utkání Kovář, Gulaš a spol. pouze třikrát odjeli z ledu bez bodu, nabrali patnáct výher a vyšvihli se už na třetí příčku tabulky. Kovář si se šesti góly a patnácti asistencemi drží průměr více než bod na zápas.

Ale vážně se současné tajemství úspěchu točí jen okolo elitního centra?

„Honza byl pro nás samozřejmě obrovský dar. Ale faktorů je určitě více,“ podotýká kouč Ladislav Čihák.

Pojďme se na ně podívat.

„Kolik máme v pokladně?“ dumá šéf Straka

Když před koncem přestupního termínu podepsal klub smlouvu s obráncem Michalem Moravčíkem, dalším navrátilcem ze zámoří, šéf klubu Martin Straka lakonicky poznamenal: „A teď se jdu podívat do pokladny, musím spočítat, jestli budeme muset někoho z kádru pustit.“

Plzeň nepatří mezi extraligovou šlechtu, nemá peněz na rozdávání, nemůže si dovolit přeplácet. Ale možná i v tom je kouzlo úspěchu.

Sází na pečlivý výběr hráčů závislých na ekonomických možnostech klubu. Rozhoduje o nich duo bývalých excelentních útočníků Martin Straka (majitel a generální manažer) a Tomáš Vlasák (sportovní manažer), kteří zároveň mají sebereflexi.

„Loni jsem před play off vyměnil Petra Straku za Tomáše Kubalíka z Jihlavy v té nejlepší víře, že to tým posílí. Spletl jsem se, ale i to k hokeji patří. Takovou chybu nechci opakovat,“ reagoval Straka na otázky, zda s koncem přestupního termínu nesáhne ještě k nějakým trejdům.

Další plus? V Plzni se nepanikaří. Když na přelomu října a listopadu tým z osmi utkání nabral šest porážek, nebyl schopný nastřílet víc než dva góly za zápas a balancoval na hraně play out, novináři čekali hráčskou čistku.

Nepřišla, byť námluvy o výměnách probíhaly. Také se přetřásal Strakův návrat na střídačku, kde působil předchozí dvě sezony. Jenže ani tahle myšlenka na stole neležela.

„Mám tým, kterému věřím,“ opakoval kouč Ladislav Čihák.

Bude to ještě masakr, zní z Plzně. Pohár ale není daleko

V sedmatřiceti letech je nejmladším trenérem v soutěži. Škodě ho před lety doporučil vyhlášený sportovní psycholog a kouč Marian Jelínek, který ho poznal ve Spartě. Čihák začínal u plzeňského dorostu, jenže brzy povýšil k áčku. Už loni byl papírově vedený jako hlavní kouč, ale to měl ještě na střídačce poslední slovo Straka.

Před touto sezonou už Čihák dostal na hrb hlavní zodpovědnost. Když ho sledujete, srší energií, hokejem je v dobrém slova smyslu posedlý, nebojí se zvýšit hlas, pro ostřejší slovo nejde daleko. „Ale zároveň má o hráčích v kabině velký přehled. Ví, co na koho z nás platí. Koho poplácat, na koho zařvat. A i u starších hráčů má respekt,“ říká útočník Matyáš Kantner, který pod Čihákem v Plzni hraje už od dorosteneckých let.

Další faktor plzeňské jízdy? Gólman. A odvaha pustit mezi tyče neostřílené borce. Mazanec, Machovský, Svoboda a nyní Dominik Frodl. To je přehled prvních mužů Škody mezi tyčemi v posledních letech. Všem bylo něco málo přes dvacet, když si je vzal v prvním týmu do parády brankářský kouč Rudolf Pejchar.

Dvaadvacetiletý Frodl, který loni v létě přišel ze Slavie, při premiérové sezoně mezi elitou kraluje statistikám, má nejmenší průměr inkasovaných branek na zápas (1,77), v procentu úspěšnosti zákroků je před ním jen vítkovický Patrik Bartošák.

Ale přestože tým vyletěl před reprezentační pauzou do elitní čtyřky, nelétá v oblacích. „Pořád se v tabulce dívám směrem dolů, bude to ještě masakr,“ tvrdí Čihák.

Zároveň však nyní Plzeň ztrácí jen devět bodů na lídra z Liberce, navíc má dohrávku na Spartě k dobru. Loni Škoda přebírala Prezidentský pohár, k tomu vylepšila klubový rekord ziskem 107 bodů v základní části. „Bylo by úžasné něco takového zopakovat, ale tyhle myšlenky vůbec nemám. Pokud bych se jimi zabýval, je zle. Všichni musíme být pokorní, respektovat sílu všech soupeřů,“ vyřkne trenér tradiční odpověď.

Ale pokud týmu vyjde i závěrečná čtvrtina základní části jako uplynulý měsíc, může se pohár pro vítěze základní části opět ukázat v Plzni.