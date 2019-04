Konečně mercedes, chválí Knotek svého olomouckého parťáka Irgla

Jedenatřicetiletý rodilý Pražák se za šest roků v hokejové Olomouci vypracoval z nenápadného dříče čtvrté formace v elitního centra. Je jedním z posledních mohykánů v týmu, kteří pomohli kohoutům extraligu vybojovat, i proto si jí tolik považuje. Dělá si v ní stále větší jméno. Zopakoval životní ročník z loňska na kanadský bod přesně; znovu jich v základní části posbíral 30.

A zase vypadl ve čtvrtfinále v sérii s Plzní, byť tentokrát po strhujícím boji až v sedmém zápase.

Co jste říkal tomu, kolik lidí se s vámi přišlo po sezoně rozloučit?

Je to pěkné. Člověk si říká, jestli jsme ve čtvrtfinále vypadli. Lidi to docela vzalo, asi náš výkon i to, jak se série s Plzní tahala, že byla vyrovnaná. Škoda, že se nemůže slavit větší úspěch než čtvrtfinále. I před sérii mi přišlo, že město tím víc žilo. Nevím, jestli nám lidi víc věřili.

Na památku jste od ultras dokonce dostali i medaile.

Děkovali nám za hezkou sezonu, že je to úspěch, i když hrozně to kalí, že furt je to vyřazení ve čtvrtfinále, které se nám už stalo. Ale od fanoušků si toho vážíme. Ukázali jsme jim, že umíme bojovat, i za město, že nám to není jedno. Takže jsme dostali medaili za šesté místo. To je hezké, to jsem ještě nedostal.

Olomoucký divák umí ocenit přístup k hokeji.

Je to vyloženě poděkování z jejich strany, že se na to dalo koukat.

A už vás vyřazení v sedmém zápase v Plzni přebolelo?

Smutný jsem.

Protože jste na postup měli?

Jednou vedli oni, jednou my. Po šestém zápase to vypadalo, že jsme na koni. A oni na nás vlétli a bylo to zase opačně. Převládá zklamání, že to mohlo vyjít, ale ta zkušenost je k nezaplacení. Moc zkušeností z play off totiž pořád nemáme.

Jak si vedli kohouti Zazářili

Zbyněk Irgl: Osmatřicetiletý střelec hrál jako zamlada: 22 gólů v základní části, lídr na ledě i v kabině. Jen v play off se zasekl. Jan Knotek: Se 30 body s Irglem nejproduktivnější kohout, ale v play off také narazil. Vedle něj však vyrostli Jergl s Ostřížkem. Jiří Ondrušek: K čistění brankoviště přidal 9 gólů. Jistota v sestavě. Jan Lukáš: S Konrádem vytvořili silnou brankářskou dvojici. A byl to Lukáš, kdo při Konrádově zranění dotáhl Olomouc do play off. Jakub Galvas: V 19 letech měl klíčovou roli a jako bek posbíral 17 bodů. Zřejmě se vydá do ciziny. Zklamali

Marek Laš: Dal jen tři góly a z první formace se propadl do třetí. Robin Staněk: Měl se zabydlet v sestavě, místo toho důrazný bek chyboval a skončil v Havířově. František Skladaný: Od jednoho z lídrů se čekalo víc než dva góly a hlavně nelichotivých -15 bodů.

Sezonu jste zapili?

Něco malého proběhlo už cestou zpátky z Plzně. Pili jsme na žal.

Ale ten nemusíte mít velký. Vnímáte, že Jan Knotek už je zavedeným extraligovým centrem, že si vás i soupeři víc všímají?

Na to se těžko odpovídá. Úplně nevím, jak poznám, že si mě někdo hlídá víc, ale v play off mi přišlo, že se hrozně těžko probíjím před bránu, tak si třeba řekli, že je to můj prostor, takže si budou dávat větší pozor. Ale jestli si na mě dával bacha někdo v sezoně, těžko poznat.

Měl jste nová křídla a Ostřížek s Jerglem vedle vás vyletěli nahoru. Generální manažer klubu Erik Fürst v nadsázce řekl, že s vámi by prožil progres i on.

To je hezký. Já jsem za kluky rád. Ze začátku jsem hledali správné složení. Nebylo to jednoduché. Je hodně na hře znát, když si sedneme všichni tři. Jsem rád, že to vyšlo tak, že kluci hráli výborně, že jim to třeba pomohlo, měli body. A teď se uvidí, jak budeme hrát dál.

Bez šikuly Aleše Jergla, který se rozhodl pro změnu.

Já mu to přeji. Na to se nedá říct nic. Aleš je super kluk, mladý, šikovný. Už je tady dlouho a rozumím tomu, že člověk potřebuje po nějaké době změnu.

Po loňské sezoně vám odešel parťák Jan Eberle do Plzně. Daří se vám křídla posouvat dál.

No jo, když jsem s ním mluvil po sérii, tak jsem mu říkal, že každý, koho tam dostanu, mi frnkne a zase si musím zvykat na někoho nového. S tím se nedá nic dělat.

Přerušila se i vaše letitá spolupráce s Markem Lašem, kterému sezona nevyšla podle očekávání a propadl se do třetí formace. Řešili jste, co za tím bylo?

Začínali jsme spolu, ale už jsem cítil, že jsme spolu hráli už zase moc dlouho. Byl čas na změnu. Každý si prochází lepším i horším obdobím. Nechci říkat, že měl hroznou sezonu, protože jsme tým a někdo tam je od toho, aby sbíral body, a někdo zase přidává něco jiného.

Tentokrát k poctivé práci body nepřidal.

Bylo to také dané tím, že nehrajete v první lajně přesilovky, a to se na bodech odráží.

Poprvé od postupu do extraligy jste však měli v základní části střelce přes dvacet gólů. Jak je důležitý Zbyněk Irgl?

Konečně mercedes! Super, takové borce prostě potřebujete, takovou tu top špičku, on je ještě skvělý kluk do kabiny. Hlavně když si vezme slovo, tak každý stáhne zadek a poslouchá, co říká. A na ledě bylo vidět, že to v ruce ještě má hrozně. Pomáhal góly, i tím jménem. Celá extraliga vidí, že sem nechodí špatní hokejisti.

Zatímco vám křídla odchází, vy zůstáváte. O nové výzvě teď s dlouholetým kontraktem asi neuvažujete, že?

Já jsem věrný druh.

Je už z vás poloviční Olomoučák?

Před měsícem jsem tady založil rodinu. Takže už mám malého Olomoučáka.

Gratuluji!

Díky. Kořeny jsem už tady zapustil. Vztah k Olomouci je zase větší.

Takže tohle byla životní sezona.

Životní psali všichni už po té loňské. V osobním životě ale určitě. Tohle je nejvíc. Tomu se nevyrovnají žádné body, góly, zápasy, nic.

A příští sezonu si už dáte za metu semifinále?

Doufám, že dostaneme Plzeň - pro změnu. A že ji konečně porazíme. Nikdo nechce furt hrát čtvrtfinále a vypadávat.

Ale zase, co by za to některé kluby bohatší než Olomouc daly...

Takhle: je to hezký, ale s jídlem roste chuť. A je vidět, že lidi v Olomouci to chytlo víc, a bylo by hezké, kdyby se fakt povedl nějaký úspěch, že by to zvedlo celou Olomouc.