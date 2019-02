Olomoucký Knotek: Šestka láká, ale jsme skromní a bereme cokoliv

Čtyři kola před koncem navíc mohou pomýšlet i na šesté místo, které zaručuje čtvrtfinále, aktuálně na Vítkovice ztrácejí dva body.

„Chceme co nejvíc. Jdeme vyhrávat zápasy a uvidíme, na co to bude stačit,“ říká 31letý Knotek, který si letos připsal dvanáct gólů a sedmnáct asistencí a chybí mu jediný bod k dorovnání svého loňského maxima.

Nálada v kabině musí být po sérii výher skvělá.

Dali jsme do toho teď spoustu sil. Hrálo se o desítku, takže jsme do toho šlápli a to nás odměnilo body.

Přitom před deseti dny po porážce s Litvínovem jste spadli na jedenáctou příčku a čekaly vás těžké zápasy na Spartě, s Libercem a Plzní. Jak to, že jste všechny vyhráli?

Paradoxně nám pomohli ti těžcí soupeři, nebylo se na co šetřit, šli jsme do plných s tím, že to buď vyjde, nebo ne. S Litvínovem jsme si to zkazili, ale proti soupeřům ze špičky jsme do toho dali všechno a podle toho to dopadlo.

Vyděsilo vás, že jste těsně před koncem základní části vyletěli z desítky?

Abych mluvil za sebe, ani jsem nevěděl, že jsme z ní vypadli. Nesledoval jsem to, byl jsem zklamaný z toho zápasu, ten jsme si prohráli úplně nesmyslně. Ale myslím, že jsme to vzali za dobrý konec, na Spartě se zase nakopli zpátky.

O tom není pochyb. Váš gól v prodloužení proti Karlovým Varům pomohl kohoutům ke čtvrté výhře v řadě. Jaký byl?

Trefil mě hráč a spadlo to pode mě. Snažil jsem se šlapat, pak jsem dostal nějaký hák. Zůstala mi tam jeho hokejka, tak jsem se jí snažil zbavit a vystřelit co nejrychleji. Chtěl jsem samozřejmě dát gól hned z první střely, ale nahrál jsem si o beton a doklepl to tam.

Sice jste porazili první dva týmy tabulky Plzeň a Liberec, ale víc zabrat vám snad daly Karlovy Vary.

Začátek byl špatný, nemohli jsme se do toho dostat. Vary dobře bruslily, první třetinu jednoznačně hrály lépe a zaslouženě vedly 1:0. Před branku jsme vůbec nechtěli, hráli jsme pořád po rozích, samé tandemy, bylo to bez střelby, bez souboje, to tam chybělo. Třetí třetina vypadala jinak. Vrhli jsme všechno do brány a gól byl otázkou času.

Gól jste letos dali Energii až po 180 minutách, v čem je tak nepříjemná?

V extralize na vás občas některé týmy umí a v našem případě jsou to asi Vary. Jsem rád, že jsme vyhráli v prodloužení, protože to se nám v poslední době nedařilo. Dobré dva body.

V sestavě chyběl Aleš Jergl, chyběla vám v útoku jeho invence?

Samozřejmě. Bylo to dané i tím, že Míra Holec není zvyklý na pravé křídlo, takže se s tím trochu sžíval. S Alešem jsme byli sehraní a každé vypadnutí je znát, člověk má zažité věci, ale nakonec dobré.

Myslíte teď i na první šestku?

Určitě, proč ne?

Cíl byla desítka, bylo by to něco navíc?

Nemůžeme se na nic vykašlat. Hrajeme kvůli divákům a teď se třikrát představíme doma, kde nechceme prohrát žádný zápas. A samozřejmě šestka je lákavá.

I kvůli delšímu volnu, což by pomohlo doléčit alespoň některé z řady zraněných?

Samozřejmě. Odpočinek je na tom asi nejlákavější. (směje se) Bylo by to fajn, ale jsme skromní, bereme jakoukoliv pozici. Hlavně ta desítka, že je.

Co říkáte na výkony Honzy Lukáše, který vychytal poslední tři výhry?

Jedním slovem famózní. Je paráda, že když se zranil Braňo, tak do toho šlápl a bylo to beze změny. Parádní práce a my jsme za něj šťastní, teď má prostor a dokazuje, že je kvalitní gólman.

Jako ženáč ještě neprohrál, děláte si z něj legraci?

Děláme. Už jsem taky ženatý, takže mu dávám nějaké rady. Ale on je ještě takový poblázněný.