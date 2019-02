Tenhle mančaft má silnou vůli, cení si olomoucký hokejista Burian

„Bylo to hodně těžké, nadřeli jsme se. Ze začátku jsme tahali za kratší konec, nejely nám optimálně nohy po těžkých zápasech. Dostávali jsme se do toho pomalu, tlak sílil a jsme rádi, že jsme z toho vytěžili dva body,“ cenil si Burian.

Co stálo za nevydařeným začátkem? Byli jste po třech vítězstvích moc v klidu?

Nemyslím si to. Pořád jsme si opakovali, že žádné uspokojení nesmí přijít. A tyto zápasy jsou pro nás nejtěžší, když jsme papírově trošku favorit, s Vary jsme navíc neměli letos dobrou bilanci. Přišlo mi, že jsme chvíli rozjížděli nohy. Nebylo to optimální, něco jsme si k tomu řekli a pak se to postupem času zlepšovalo. Gól byl na spadnutí a jsem rád, že to vyšlo.

Pomohly vám před brankou dlouhé ruce?

Nějak se mi to odrazilo od nohy, když mi Jirka Ondrušek nahrával. Otočil jsem se, nějak jsem to zvládl vyšťourat, poslal jsem to na branku a spadlo to tam.

Trefil jste se po devětadvaceti zápasech…

... Máte to spočítané, jo? Bylo to dlouhé čekání, naštěstí je u konce.

Loni jste se trefil patnáctkrát, letos je to vaše šestá branka. V čem je to tuto sezonu jiné?

Drhne to, drhne. To jsou špatné ruce. Těžko říct, někdy to jde lépe, ale teď jsem si vybral období, kdy mi to tam nepadalo. Tak snad už jsem ho ukončil a zase to bude lepší.

Nechyběla vám agresivita a motivace proti předchozím zápasům s Plzní a Libercem?

V motivaci rozdíl není, měli jsme ji stejnou, tedy získat tři body a posunout se na sedmé místo co nejblíže Vítkovicím a zkusit zabojovat o šestku. Možná jsme začali trochu pasivněji, když jsme hráli s týmy seshora, nechtěli jsme hru tolik otvírat a možná nám to trochu zůstalo. Mohli jsme hrát aktivněji, odvážněji, ale dostávali jsme se do toho postupně.

Olomoucký Vilém Burian (v bílém) je naháněný Vladimírem Sičákem z Karlových Varů.

Kdybyste vyhráli za tři body, měli byste desítku jistou.

Myslím, že na 99 procent ji máme jistou už teď. Zkusíme se dívat nahoru a zabojovat o šestku.

Kde jste v sobě vzali sílu po porážce s Litvínovem? Po ní jste získali 11 bodů ve čtyřech zápasech.

Věděli jsme, že byla strašná škoda přijít s Litvínovem o body v poslední minutě, i když jsme zápas tak špatně neodehráli. Kousli jsme se, tenhle mančaft má silnou vůli a výborně nás podržel Honza Lukáš, který zastoupil Braňa. Dodával nám svými výkony sebevědomí a udolali jsme mančafty z vrchu tabulky, toho si ceníme.