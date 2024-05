Bylo by na nic končit sezonu v New Jersey. Hischier si jede do Prahy spravit chuť

Na sobotní zápas Švýcarů s Finy koukal Hischier jen v teplákovce spolu s ostatními hráči mimo soupisku, trenér Patrick Fischer si svého kapitána schoval až na neděli, kdy od 16 hodin povede svůj tým proti českému výběru.

Česko – Švýcarsko Zápas budeme od 16 hodin sledovat online

Šampionát v Praze se blíží a hlavní město Česka láká mnoho NHL hráčů, platí to i pro vás?

Samozřejmě, ale pro mě je hlavní lákadlo reprezentovat svoji zemi. Vždycky přijedu, pokud nehraji play off NHL a nejsem zraněný. Nároďák neodmítnu.

V New Jersey jste měl dva české spoluhráče Ondřeje Paláta s Tomášem Noskem. Poslouchal jste básně o Praze?

V sezoně tolik ne, ale ke konci sezony jsme si o tom trochu povídali. No a po posledním zápase se už kluci hlasitě těšili, že pojedou. Rozumím, že to pro ně nebude „jen“ mistrovství světa, že ten domácí šampionát prostě zní jinak.

Mluvili o tom hodně?

Po sezoně dost. Ale ono se mistrovství řešilo obecně hodně. Ještě se tady s nimi potkám a čekám, že téma nebude jiné.

Způsobili jste v New Jersey vlnu reprezentantů, když se do Prahy přihlásili také třeba Luke Hughes nebo Dawson Mercer?

Asi jo, i když jsme to nedělali aktivně. Ono je ale fakt na nic končit sezonu s takovým neúspěchem jako je v New Jersey nepostoupit do play off, hrozně jsme tam chtěli. Na druhou stranu to přináší šanci hrát na mistrovství, reprezentovat svou zemi. A kde by to mohlo být lepší, než v Praze? Jsou tu skvělí fanoušci, už to vidíme tady v Brně.

Příležitost se vykoupit z neúspěchu?

Rozhodně, v tom je krása turnaje. Je to zážitek a příležitost zakončit sezonu lépe.

V New Jersey jste kapitánem, céčko na dresu nosíte už několik roků v národním týmu. Musíte jako správný lídr také hodnotit šance na šampionátu jako ty nejvyšší?

Já zůstávám nohama na zemi. Půjdeme den ode dne, začneme od prvního zápasu proti Norsku a uvidíme, jak to půjde. Nerad myslím příliš dopředu, budeme hrát svůj nejlepší hokej a musíme se dostat do čtvrtfinále. Pak se uvidí.

Sledujete soupisky ostatních týmů, jak soupeři zbrojí?

Pár jsem jich viděl, ale ne všechny. Budou tu opravdu hvězdná jména a skvělé týmy. To je ale každý rok, nic se nemění.

V NHL jste hrál už proti každé hvězdě, těšíte se ale na někoho jako soupeře?

Paly to dobře ví, že je to on. A obecně všichni moji spoluhráči z New Jersey, co budou hrát za jiné týmy, na to se zkrátka těšíte.

V týmu máte legendu švýcarského hokeje Andrese Ambühla, jak se vám hraje se čtyřicetiletým veteránem?

Andres je legenda, to obsahuje všechno. Devatenáct mistrovství světa, to zkrátka musíte být legenda. Obrovsky si ceníme, co pro švýcarský hokej dokázal a že stále hraje. Pořád skvěle bruslí, má fantastické hokejové myšlení.

Proti Finsku byl dokonce na oslabení…

Ve čtyřiceti letech! Působí tak, že se nikdy neunaví, neztrácí rychlost. Fakt legenda.

Vidíte se ve čtyřiceti taky na bruslích v dresu Švýcarska?

Kéž bych věděl, jak to dělá. Vůbec si to teď nedovedu představit. Asi je to dar, že může pořád hodiny bruslit a nedojde mu šťáva.

Jak se těšíte na sedmnáctitisícový dav O2 areny?

Moc! Čekám, že to bude pořádný hukot.