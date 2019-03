Olomoučtí hokejisté letí vzhůru. Nijak to neprožíváme, tvrdí trenér

„Že jsme šestí, nijak neprožíváme. Musíme se soustředit dál na kvalitní výkony. Jestli to bude šestka, nebo desítka, nám není jedno, ale i když je to klišé, jdeme zápas od zápasu,“ prohlásil stoicky klidný olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Těžko se hledá příčina olomouckého tažení, tým sužovaný zraněními ještě nedávno řešil víc než body a soupeře složení vlastní obrany. Smolně ztratil klopotně ubojované vedení s Litvínovem, pak se sice zvedl výhrou na Spartě 3:1, jenže před dalším zápasem se zranila brankářská jednička Branislav Konrád. V kritické chvíli šel do klece Jan Lukáš - a zvládl ji excelentně. Prvnímu Liberci nedovolil ani gól, druhé Plzni, Karlovým Varům i Mladé Boleslavi jen po jednom. Impozantní bilance. „Jsem rád, že jsem v bráně. Snad budu podávat podobné výkony a budeme dál sbírat body,“ říká 25letý Lukáš.

Svůj podíl na výsledcích nezveličuje, i když s ním v brance získali kohouti jistotu desítky a aktuální šesté místo. „Není to mnou, ale prací týmu za celý rok. Důležité byly i jiné fáze sezony. Teď nám to šlape a jsme rádi,“ drží se při zemi gólman.

Spoluhráči však Lukáše velebí, dobře vnímají jeho přínos na ledě. „Honza Lukáš nás neskutečně drží. Proti Boleslavi to - nebýt něj - mohlo dopadnout úplně jinak,“ přiznal Martin Vyrůbalík.

Olomoucký kapitán otevřel ve druhé třetině skóre utkání, když jeho bomba po ledě prošla Gašperu Krošeljovi pod betonem. „Nic jsem nevymýšlel, gólman to asi nečekal a proskákalo to tam. Štěstí. A já už nemám nulu,“ připomněl Vyrůbalík, že po dlouhém zranění to pro něj byla první trefa v sezoně.

Za Bruslaře srovnával dělovkou v přesilovce Martin Pláněk a dlouho to vypadalo na remízový zápas. Vedení mohl trefit hostům Martin Látal, ale při nájezdu ztroskotal na Lukášovi, který zlikvidoval i dorážku Zohorny. Bruslaři nevyužili ani přesilovku po faulu Tomečka pět minut před koncem.

A jakmile skočil na led, vletěl Jan Knotek mezi dvojici beků, vzal jim puk a v nájezdu trefil vítězství. „Viděl jsem, že to nebyl úplně snadnej puk a skákalo jim to tam a asi se moc nedomluvili, tak jsem tam zkusil vlítnout hokejkou, zůstalo mi to na těle a jel jsem sám na bránu. A pak už jsem věděl, co udělat,“ smál se centr první lajny, který rozhodl i úterní zápas s Karlovými Vary.

Nebyl to od kohoutů žádný přesvědčivý výkon, ale spíše boj. Při kombinacích Boleslavi občas působili ve vlastním pásmu dezorientovaně, ale přesto dokázali vyhrát. „Bylo to vyrovnané utkání s gólovými šancemi na obou stranách. Důležité bylo, že jsme chtěli hrát až do konce. Bylo to vítězství vůle, nasazení a obětavosti,“ cenil si Moták.

Vzhledem k porážce Vítkovic v Brně je Mora vystřídala na šestém místě a má o bod více. Hanákům by se pozice zaručující čtvrtfinále hodila pro doléčení marodů, nijak se k němu ale neupínají. „Já pořadí nesleduju, protože když jsme někde dole, znervózňuje mě to. A že jsme šestí, jsem zjistil až od diváků, když zpívali ‚Tak jsme šestí, no a co‘,“ přiznává Knotek.

Naopak Vyrůbalík vidí v jistotě čtvrtfinále možnost doléčit marody. Brankář Konrád by měl naskočit už v závěru základní části, otazník visí nad návratem obránce Galvase. „Po šestce půjdeme už pro to volno. Navíc zase hrajeme doma,“ připomněl nedělní souboj s Pardubicemi od 17 hodin.