Olomoucký útočník Knotek: Facek už bylo dost, takhle to dál nejde

Měli jste trochu v hlavě, že jsou Pardubice suverénně poslední?

Budu mluvit za sebe, já to v hlavě nemám. Je to extraliga a pořád tu hrají dobří hráči. Sice jsou poslední, ale nějaké podcenění z mé strany nehrozí. Vítězstvím v Boleslavi jsme si možná trochu mysleli, že když jsme po dlouhé době vyhráli, můžeme si vyskakovat. Myslím, že nám to dalo zase lekci.

Čím vás Dynamo přehrálo?

Důrazem, bojovností, všichni chtěli a šli si pro to.

Pardubice po delší době nasadily do branky Milana Kloučka. Hrálo to roli?

Abych pravdu řekl, nesleduju, který gólman chytá. Oba jsou nejspíš dobří – a to je asi všechno, co bych k tomu řekl.

Body jsou v této fázi velmi důležité, jenže Olomouci to skřípe. Proč?

Na to je těžké odpovědět. Musíme si uvědomit, že jde do tuhého a body se nebudou sbírat lehce. Chce to dávat do toho všechno a nečekat na něco, že se něco odehraje samo.

Může tohle být ta pravá facka, která vás probere, že je potřeba zpátky do práce?

Já v to doufám. Těch facek už ale bylo docela dost. Doufám, že se trochu probereme, protože takhle to dál nejde. Teď je to na každém z nás, jak si to vezmeme v hlavě.