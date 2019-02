Olomoucký útočník Strapáč potřebuje pravidelnost, ne hattricky

Avšak historie se neptá. Na důležité výhře 4:1 se Strapáč podílel třemi zásahy. Podruhé v sezoně zkompletoval hattrick, přitom se trefil dosud sedmkrát. Když pálí, tak jsou z toho rovnou gólová trojčata.

On i nadřízení by však byli radši, kdyby branky rozdělil mezi víc zápasů než jen do tří a prosazoval se pravidelněji. Takhle důrazný forvard druhé lajny čelí nepříjemným výkyvům, obdobím sucha.

„Už to bylo třeba. Měl jsem v posledních zápasech šance, byly tam tyčky, ale nepadalo to. Doufám, že to není záblesk a budu týmu pomáhat produktivitou pravidelně,“ přál si 29letý útočník, jenž k sedmi brankám přidal čtyři asistence.

Na první gól sezony čekal až do listopadu, šestnáct zápasů, pak třemi ranami sestřelil Hradec Králové (3:1), což byly velmi důležité góly, neboť Mora zlomila sérii čtyř proher a nepřesvědčivých výkonů.

A zrovna tak minulý týden na ledě Mladé Boleslavi. Kohouti zase tahali šňůru čtyř proher, když se Strapáčovi splašily ruce, jak glosoval první hattrick.

Znovu těžil ze souhry s uzdraveným osmatřicetiletým kanonýrem Irglem, který se podílel napadáním nejen na brance do odkryté klece, ale také dvakrát Strapáčovi nabíjel. „Připravil dva góly, co k tomu více říct? Určitě je to obrovská pomoc. Zbyňa je produktivní a nám produktivita chyběla.“

Kohouti na Mladou Boleslav umí, porazili ji popáté v řadě. „Ani jsem nevěděl, že jsme Boleslav porazili popáté. Vždy to ale byl bojovný zápas, i naposledy u nás to bylo o gól. Nejsou to jednoznačné zápasy, ale o to jsou ty body cennější,“ přemítal Strapáč.

„Hrajeme podobným stylem, snažíme se bruslit a bojovat. Boleslav teď hrála výborně, měli několik výher v řadě. Nevím, jestli jim nevyhovujeme a nám oni sedí, my jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli. Doufám, že na to navážeme a začneme zase sbírat body. Máme totiž za sebou šňůru nepovedených zápasů.“

Leč nenavázali. Místo toho drsně narazili. Na hřišti suverénně posledních Pardubic schytali výprask 2:6 a Strapáč po hodech znovu držel půst. Přitom na ledě strávil dvacet minut, jenže si připsal dva minusové body...

Olomouc po ostudné facce klesla na devátou příčku a na jedenáctý Litvínov už má jen bod náskok.

Tabulka je extrémně nahuštěná. Sedmý a jedenáctý tým dělí pouze tři body. Bitva o předkolo play off začíná! „Abych řekl pravdu, tak už jsem se na tabulku ani nedíval. Je to strašně našlapané, možná jen dva poslední týmy jsou odskočené a i třináctý Chomutov se zvedá. Není nic rozhodnuté. V soutěži může každý porazit každého, je to vyrovnané,“ uvědomuje si Strapáč.

„Musíme koukat na sebe a sbírat body hlavně doma, kde se nám poslední dobou nedařilo. V poslední čtvrtině nás doma čeká devět zápasů, to se bude rozhodovat.“

Nicméně i středeční (17.30) bodový import z ledu čtvrtých Vítkovic by se Hanákům tuze hodil. Stejně jako Strapáčův příspěvek proti jeho mateřském klubu. A nemusí být ani nutně po třech.