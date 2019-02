Plzeň přetlačila Třinec, slaví také Sparta. Kometa znovu prohrála

V Třinci byla k vidění přetahovaná až do konce. Plzeň dovolila soupeři naposledy srovnat 24 sekund před koncem základní hrací doby, triumf Západočechů stvrdil až v nájezdech matador Ondřej Kratěna.

Kometě se proti Liberci nadále nedaří. Také ve třetím vzájemném souboji této sezony úřadující mistr s Bílými Tygry padl, snížení Petera Muellera přišlo příliš pozdě.

To samé se dá říct i v případě Karlových Varů, které zmrazily tři slepené chomutovské trefy a závěrečné snížení už nic nezměnilo. Porážka 2:3 je pro Energii osmým neúspěchem v řadě.

Stejně bídnou sérii odvrátili hokejisté Pardubic, kteří si proti Olomouci počínali nečekaně suverénně. Dynamo podržely zejména přesilovky, jindy velká slabina týmu, jichž ligový otloukánek tentokrát využil hned tři.

Domácí mizérie Litvínova pokračovala v utkání se Spartou, které znovu vyšel vstup do zápasu. Pražané vsítili po dvou brankách v první i třetí periodě a ze severu Čech si vezou výhru 4:1.

Zaváhání Vervy využil Zlín, jenž se po triumfu 4:1 nad Boleslaví posunul na desátou příčku. K rošádě došlo také na druhé straně tabulky, na třetí místo se přes Vítkovice posunul Hradec, který v přímém souboji zvítězil 3:1.

Ocelářům se vstup do utkání vůbec nepovedl, v 10. minutě vedla Plzeň už 2:0 po trefách Kaňáka a Kracíka. Třinec ale dokázal srovnat, když hostujícího gólmana Milčakova překonali Musil a Marcinko. Plzeň v extralize inkasovala po 135 minutách.

Oba celky nepolevily v přetahované až do samotného závěru zápasu. Už to vypadalo na těsný triumf hostů po Eberleho gólu v oslabení, jenže 26 sekund před koncem trefil čtvrté třinecké vyrovnání Růžička. Rozhodly až samostatné nájezdy, v nichž se jediným úspěšným exekutorem stal hostující Ondřej Kratěna.

Marek Zadina (Třinec): „Je škoda, že nám Plzeň odskočila na začátku zápasu. Museli jsme pořád dotahovat, protože jsme dělali jsme zbytečné chyby v obraně. Ale zase můžu pochválit tým za to, že se nevzdal a pořád makal. Nájezdy jsou hop nebo trop a Plzeň je zvládla lépe.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Nevypadalo to na setkání dvou nejlepších obran v extralize. Bylo to jak na houpačce, marně vzpomínám, kdy jsme dostali pět branek. Trochu mě mrzí vývoj zápasu, kdy jsme několikrát vedli a nechali si pokaždé vedení vzít. Ale před zápasem bychom dva body brali.“

Pokud Spartu trápily špatné začátky utkání, zdá se, že je tento strašák zažehnán - podruhé za sebou se Pražanům povedlo vkročit do zápasu gólově. Po přesných zásazích Blaina a Pecha překonal hostujícího brankáře Sedláčka až ve 40. minutě v přesilovce Trávníček.

Ve třetím dějství si ale Pražané výhru pohlídali a dalšími dvěma brankami Klimka rozhodli o čtvrté výhře z posledních pěti duelů, gólman Jakub Sedláček si připsal první triumf ve sparťanském dresu. Litvínov padl doma už počtvrté v řadě.

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Nabídli jsme v první třetině Spartě dvě branky svými chybami. Ve třetí třetině už si to Sparta pohlídala. Nedokážeme si vysvětlit, proč se nám na hřištích soupeřů daří více než doma.“

Uwe Krupp (Sparta): „Oba týmy na to vlétly hned po příchodu z šatny, pro nás byl velmi důležitý první gól. Měli jsme pár vyloučení, ale odvedli jsme velice dobrou práci v oslabení. Třetí třetina byla o tom, abychom se drželi naší taktiky, dobře forčekovali a dostávali se do brejků.“

Kometa přehrála Liberec naposledy před víc než rokem a ani napotřetí v této sezoně si bilanci s Bílými Tygry nevylepšila. Až do druhé třetiny byli oba gólmani spolehliví, jak domácí Vejmelka, tak hostující Will si věděli se šancemi protivníků rady.

Po první pauze už lovil kotouč ze sítě brněnský brankář, jenž si za sebe sám srazil Ordošovo nahození. Na druhé straně úřadoval Will i s pomocí tyček, díky čemuž mohl navýšit liberecké vedení Krenželok. Domácí snížili až v poslední minutě, k Muellerovi se už ale žádný další brněnský střelec nepřidal. Liberec uhájil druhou příčku v tabulce, zato Kometa padla potřetí v řadě.

Kamil Pokorný (Brno): „Když jsme se dostali do šancí, gól jsme nedali. Na naší straně bylo hodně vyloučených, bere to čas i výkon. Zahodili jsme dvě tutovky, náš gól v power play přišel pozdě.“

Filip Pešán (Liberec): „Byli jsme celý zápas trpěliví, dali jsme takové ty škaredé góly, které v podobných zápasech padají. Vyzvednout musím vynikající výkon brankáře Willa. Myslím si, že za bojovnost a organizovanou hru si odvážíme do Liberce tři zasloužené body.“

Přestože je Dynamo v úspěšnosti přesilovek naprosto nejhorším týmem ligy, hned první početní výhodu domácí využili po prudkém golfáku Ihnacaka. Šance měli po chybách soupeře i hráči Olomouce, místo vyrovnání ale zvyšoval pardubické vedení Cardwell.



Na Knotkovo snížení dokázal znovu v přesilovce odpovědět Hovorka a po povedeném vstupu do třetího dějství bylo o výhře Dynama rozhodnuto. Východočeši ukončili sedmizápasovou sérii porážek i díky dvougólovému utkání forvarda Marka Hovorky. Hanáci ztratili pět střetnutí z posledních šesti.

Ladislav Lubina (Pardubice): „Chtěl bych především hráčům poděkovat za to, že pokračovali v solidním výkonu, který jsme předvedli první dvě třetiny proti Třinci. Jakékoliv vítězství jsme nutně potřebovali. Doufám, že hráči budou i nadále věřit tomu, co děláme.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Do utkání jsme špatně vstoupili a pak se to s námi táhlo víceméně celý zápas. Měli jsme jen pár záblesků a možností ohrožení domácí branky. Nic se nám nedařilo. Inkasovali jsme v přesilovkách soupeře i při hře pět na pět, takže všechno špatně.“

Do Hradce přijely nastartované Vítkovice, které slavily triumf v předchozích čtyřech duelech. Jenže Mountfield je doma suverénní, což potvrdil už v první části - skóre otevřel překvapivým gólem od modré čáry Rákos. Vedení domácích přetrvávalo i díky brankáři Pavelkovi, který zlikvidoval několik vítkovických šancí.

Východočeši přidali další trefu až v polovině zápasu, jelikož také Bartošák v brance hostí exceloval. Naději jeho týmu dalo snížení Kucsery, ovšem pojistka z hole Lessia stvrdila hradecké vítězství. Domácí zároveň odsunuli Ostravany ze třetí příčky v tabulce.

Petr Svoboda (Hradec Králové): „Čekali jsme obrovský tlak Vítkovic, ale oni se víc soustředili na obranu. Ve druhé třetině byla hra rozkouskovaná přesilovkami. Musím říci, že kluci dnes oslabení opravdu odmakali a to byl základní kámen dnešního úspěchu.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Bylo to rozhárané utkání se spoustou vyloučených. Úspěch pro nás ležel v první třetině, kdy nepřišel obávaný tlak Hradce. My jsme si vytvořili šance, ale potom jsme inkasovali gól ze situace, kdy to normálně nepadá. Rozhodují přesilovky a Hradec v nich ten jeden gól dal.“

Jako by si hostující Piráti šetřili všechny své náboje do poslední třetiny zápasu ve Varech. Skóre se poprvé měnilo až v 35. minutě, kdy Lapšanský „forsbergovkou“ pokořil brankáře Peterse.

Ovšem Chomutov nastartoval v poslední dvacetiminutovce všechny motory. Během 4 minut a 6 sekund otočili zápas ve prospěch hostů Buchtela, Koblasa a Sklenář. Šokovaná Energie se zmohla jen na snížení Beránka, na vyrovnání už ale Západočechům čas nezbyl. Vary prohrály osmé utkání v řadě, na třinácté Piráty mají náskok už jen tří bodů.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Od druhé třetiny se projevila naše psychická nepohoda, kdy jsme dali hostům šanci vrátit se do zápasu. Podařilo se nám sice vstřelit první branku, ale pak jsme to nezvládli v hlavě. Hráči nechali na ledě všechno, možná zde byla až přílišná snaha.“

Jan Šťastný (Chomutov): „Po páteční hře, kdy jsme nehráli vůbec dobře, proběhl v kabině mítink a nějaké věci jsme si vyříkali. Každý hráč do toho dal všechno. I za stavu 0:1 jsme věřili, že jsme schopni bodovat, protože jsme nebyli horším týmem.“

Ve 26. minutě vyhnal Šlahař třetím zlínským gólem hostujícího brankáře Krošelje na střídačku, jeho kolega Kantor tak naskočil do akce za nelichotivého stavu 0:3.

Náhradní gólman Mladé Boleslavi sice ve zbytku utkání ani jednou neinkasoval, hosté ale z masivní střelecké převahy (22:43 z pohledu Zlína) víc než bezvýznamné snížení Žejdla nevyždímali, Středočeši navíc nevyužili ani dvě následné přesilovky. Berani slaví třetí výhru za sebou, Boleslav podruhé v řadě padla.

Martin Hamrlík (Zlín): „Díky Kašíkovi jsme dlouho vydrželi hrát s nulou. Před třetí třetinou jsme nabádali hráče, že musíme hrát aktivně, ale nešlo to. Byli jsme moc zalezlí a nemohli jsme se dostat z tlaku. Naštěstí z toho padl jen jeden gól. Jsou to pro nás zlaté tři body.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Nevstoupili jsme do toho zápasu špatně, jenže po individuální chybě jsme dostali gól. Poté jsme tahali za kratší konec, s druhými třetinami máme dlouhodobě potíže. Prohráli jsme v nich už spoustu zápasů.“