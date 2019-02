Víkend pravdy začal blamáží. Jalovice od nás, smutní v Chomutově

„Dneska tam nebylo nic, jalovice! Takhle se hrát nedá,“ štvalo chomutovského útočníka Radka Dudu i pirátského trenéra Vladimíra Růžičku: „Měli jsme hrozně špatný vstup a ve stejném duchu jsme odehráli celý zápas; bylo to od nás jedno z nejhorších utkání v sezoně.“

Předposlední Chomutov mohl stáhnout Berany na 10 bodů, navíc má zápas k dobru. Jenže teď už je mezera šestnáctibodová. „Vlastně máme k dobru pět zápasů. Můžeme se soustředit na boj o desítku, což je lepší, než aby nás někdo honil zespodu,“ oddechl si zlínský útočník Antonín Honejsek, autor vítězné trefy.

Reálně Pirátům zbývá jediný soupeř, kterého můžou poslat pod sebe na barážovou příčku. Karlovy Vary, které v pátek se Spartou taky doma ruply 1:4. V neděli právě v jejich aréně od 15.30 nastoupí. Zápas pravdy číslo 2, odstup zůstal šestibodový.

„Nespekulujeme, jestli se přitáhneme nepřitáhneme,“ pronesl Duda. „Udělali jsme šňůru, když jsme hráli jednoduše, poctivě, bojovali jsme. Jenže dnes jsme byli laxní, všude pozadu, všechno nám trvalo. A právě tou jednoduchostí nás Zlín přehrával, perfektně zavíral prkna.“

Rozhodl už start, hosté z prvního útoku po 64 vteřinách udeřili, když se Sedláček dostal před obránce. Šok Pirátům znásobil Honejsek v čase 5:54. Ve 2. třetině hosté slepili do 142 sekund góly Šlahaře a Hermana z brejků. „Jediné pozitivum je, že nám Zlín uštědřil jen čtyřku. Zasloužili jsme si mnohem víc,“ nezapíral Duda. „Nebýt brankáře Peterse, nakoupili bychom o dost víc. Musíme se snažit, aby byl v pohodě, vždy jen on nám dává šance na body.“

Po báječném entrée do nového roku se Piráti vrátili do reality, padli podruhé v řadě. „Zvedli se, poráželi silné, takže jsme čekali, že na nás vletí a budou silní v osobních soubojích. Jsem překvapený, že zaspali,“ udivilo Honejska. Duda hosty ocenil: „Byl to megadůležitý zápas, ale musíme uznat, že Zlín byl neskutečný, fantastický. V neděli ve Varech musí nastoupit úplně jiný mančaft!“