Kometa padla, zaváhal i Liberec. Stoupají Vítkovice, daří se i Plzni

Přispělo k tomu zaváhání Liberce, jenž v domácím prostředí překvapivě nestačil na Litvínov a prohrál 2:3.

Zabrala Sparta, která se raduje z vítězství 4:1 v Karlových Varech. Ještě větší potěšení mají ze stejného výsledku ve Zlíně, který odrazil atak Chomutova. Moravané si díky tomu udržují dostatečný odstup od barážových pozic a naopak živí naděje na postup do předkola play off.

O něco smutněji je v Boleslavi, která po sérii dobrých výsledků doma podlehla Olomouci 1:4. A zoufalá situace se pomalu mění v beznaděj v Pardubicích, které doma nestačily na vedoucí Třinec 2:5. Ten má v čele tříbodový náskok.

Domácí porazili Brno po osmi porážkách v řadě a z posledních osmi kol sedmkrát zvítězili. Za dalším dobrým výsledkem je nasměroval v prvnví třetině Stránský, jenž skóroval po hezké akci Zdráhala. Hostující Baranka po změně stran sice srovnal, ale Výtisk tvrdou ranou ve 28. minutě vstřelil vítězný gól. Vítkovice svůj náskok ve třetí třetině ještě navýšily.



Jakub Petr (Vítkovice): „Dneska jsme byli ale ofenzivně nebezpečnější než v utkání proti Třinci, i Kometa měla šance, ale s tím se dá počítat, že tak kvalitní týmy si šance vytváří. Tohle vítězství je pro nás důležité, že jsme jednak po dlouhé době porazili Kometu, ale že jsme zvládli všechny čtyři domácí zápasy v řadě a srovnali deficit domácích zápasů, který jsme tlačili před sebou.“

Kamil Pokorný (Kometa): „Výsledek je pro nás horší než předvedená hra. Náš výkon nebyl vůbec špatný. Hráči hráli s velkým nasazením, dobře jsme se pohybovali. Co nás sráželo, že v pasážích, kdy jsme měli tlak a šance, jsme nedali góly. Vítkovice tyhle šance využily a vždycky daly gól v pravý moment. Hráčům nelze upřít nasazení. Dnešní zápas rozhodlo, že Bartošák eliminoval naše pokusy, a kvalitní produktivita domácího celku.“

Plzeň vyhrála pátý z posledních šesti zápasů, Hradec neuspěl po pěti vítězstvích v řadě. Klíčová byla trefa domácího Němce, která padla čtrnáct vteřin před první sirénou: sudí už signalizovali vyloučení, ale zkušený útočník šťouchl do puku a dostal ho mezi betony brankáře Maxwella. Klid modrobílým dodal ve druhé části veterán Kratěna, jenž zakončil rychlou akci v přesilovce.



Jiří Hanzlík (Plzeň): „Z naší strany byla velmi špatná první třetina. Jen díky Frodlovi a gólem v poslední minutě to pro nás dopadlo dobře. Naopak od druhé třetiny bych chtěl tým pochválit. Za poslední dlouhou dobu navíc byly naše přesilovky jednoznačně nejlepší. Strávili jsme je v útočném pásmu, puk lítal z hokejky na hokejku a dostávali jsme se do střeleckých příležitostí.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): „Vstup jsme neměli špatný. Měli jsme gólové příležitosti. Nevyužili jsme je a inkasovaný gól do šatny nás hodně poznamenal. Do druhé třetiny Plzeň vlétla a dostala nás pod drtivý nápor. V některých fázích jsme měli šance i my a bylo to nahoru dolů. Po hloupém faulu jsme vyloučením pomohli soupeři ke druhému gólu a pak už to bylo těžké.“

Sparta vyhrála čtvrtý z posledních šesti zápasů, Energie utrpěla sedmou porážku v řadě. Celý zápas totiž nedokázala odpovědět na rychlou trefu Košťálka, jenž v čase 1:49 vystřelil přesně z pravého kruhu pod břevno. Výsledek vypadá jednoznačně, ale hosté přidali druhý gól až ve 46. minutě, kdy Smejkal dostal hodně místa při dorážce na dlouhou hůl. Domácí Griger sice pět minut před koncem snížil, ale obrat se nekonal.



Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Dostali jsme nešťastný gól v oslabení a Sparta potom ukazovala urputnou obranu, na kterou jsme jenom těžko hledali nějaký recept. I když jsme se ještě ke konci nadechli a rvali se o zápas do poslední minuty, tak Sparta byla dnes bohužel silnější a urputnější zejména v obraně.“

Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Povedla se nám první přesilovka, což nám v poslední době moc nevycházelo. V ní vstřelený gól nám dal energii do žil. Potom jsme chtěli hubený výsledek 1:0 držet, i když se na to určitě nedá spoléhat. Nechtěli jsme dělat chyby, chtěli jsme mít zabezpečenou vzadu obranu.“

Hosté v 32. minutě vedli už 4:0 a po sérii pěti porážek vyhráli podruhé za sebou. Důležitý byl především skvělý nástup se dvěma góly. První dal Sedláček hned z prvního útoku. Domácí obrana zkameněla a zlínský forvard přebruslil beka a prostřelil brankáře Peterse. Ten pak pustil nahození laciný gól: neudržel Okálovo nahození z otočky a Honejsek zblízka v klidu dorazil.



Vladimír Růžička starší (Chomutov): „Měli jsme hrozně špatný vstup do zápasu a ve stejném duchu jsme zbytek zápasu dohráli. Bylo to jedno z nejhorších utkání, které jsme odehráli.“

Robert Svoboda (Zlín): „Podařil se nám vstup do utkání, využili jsme příležitosti a dostali jsme se do vedení 2:0. Domácí pak přidali, ale nám se podařilo jejich nápor odrazit. Když už jsme získali vedení 4:1, věřili jsme, že zápas zvládneme. Pozitivní je výkon Libora Kašíka, který dostal jenom jeden gól, a produktivita Honejskovy lajny.“

Hanáci porazili Mladou Boleslav popáté v řadě a ukončili sérii čtyř porážek. Přitom domácí vedli po Knotkově dorážce Orsavovy střely. Jenže Jergl brzy vyrovnal po akci na hranici ofsajdu, při níž domácí doplatili na to, že přestali hrát. A pak udeřil Strapáč v čase 19:39. Ten nakonec vyrovnané utkání definitivně rozhodl v polovině třetí části ranou pod břevno.



Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): „Měli jsme jen jednu dobře sehranou přesilovku, jinak jsme byli celý zápas horší a Olomouc zaslouženě vyhrála. Byli jsme bez šance, bylo jasné, kdo zápas ovládá a kdo vyhraje. To, že jsme s Olomoucí opět prohráli, není náhoda. Oni jsou zarputilí, hrají výborně systém a dodržují ho pořád. My toho nejsme schopní, daří se nám to jen občas.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Pro nás to byl obrovsky těžký zápas. V předešlých utkáních jsme moc nebodovali a bylo to vidět na sebevědomí hráčů. Začali jsme dobře, bruslili jsme a měli jsme trochu více ze hry, ale opařil nás inkasovaný gól v oslabení. Kluci se z toho ale rychle oklepali a první třetinu jsme vyhráli 2:1. Musím kluky pochválit.“

Vedoucí Oceláři vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Domácí neuspěli posedmé v řadě, neprobralo je ani Rolinkovo bleskové vyrovnání po vedoucí trefě Rotha. Rozhodující moment se zrodil v úvodu druhé třetiny: Polanský byl v pardubickém brankovišti úplně sám a neměl problém zvednout puk pod víko. Slezany uklidnil v čase 43:04 Michal Kovařčík šťastným bekhendovým nahozením, které propadlo Kacetlovi mezi betony.



Ladislav Lubina (Pardubice): „Hráli jsme se silným a kvalitním soupeřem. Minimálně půl zápasu jsme byli vyrovnaným soupeřem. To, co se stalo ve třetí třetině, snad ani nebudu komentovat. Takto si představuji bojovnost mužstva a jsem přesvědčený, že když budeme podobně přistupovat ke všem utkáním, tak se nemáme čeho bát.“

Marek Zadina (Třinec): „Vstup do zápasu nebyl vůbec dobrý, nemohli jsme se rozjet a Pardubice nás dostaly pod tlak. Po první třetině jsme si v kabině řekli, že musíme zlepšit hlavně důraz a pohyb. To se podařilo, byli jsme první na kotouči a vypracovali si spoustu šancí.“

Bílí Tygři doma podlehli poprvé od 27. října po 11 výhrách. Bylo málo platné, že otočili výsledek po úvodní trefě Jíchy ještě v první třetině na 2:1. Litvínov si šel za body trpělivě. Vyrovnával Petružálek v přesilovce, který dorazil poskakující puk v brankovišti a rozhodl ve 44. minutě Kašpar ranou z první nad rameno brankáře Willa po přihrávce od zadního mantinelu.



Filip Pešán (Liberec): „Věděli jsme, že k nám přijede velmi těžký soupeř. Litvínov hraje venku velmi dobře, což potvrdil výhrou v Brně. Do utkání jsme vstoupili dobře, bohužel jsme nedokázali z úvodního tlaku vytěžit branku. Po inkasované brance jsme začali zápas pomalu ztrácet. Soupeř hrál velmi fyzický hokej, přes který bylo nesmírně těžké se prosadit.“

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Jeli jsme však do Liberce s odhodláním navázat na povedený výkon z Brna. Dostali jsme se v utkání do vedení, poté jsme však domácím zbytečně nabídli dvojnásobnou přesilovku a inkasovali jsme. Liberec šel chvíli poté navíc do vedení. Celé mužstvo ale pracovalo po celý zápas velmi dobře a povedlo se nám zápas otočit.“