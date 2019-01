Gólman Sedláček: Zlín hraje kamikadze, Sparta je kompaktní

„Jsem za to šťastný,“ řekl novic po svém druhém startu a prvním vítězství za pražský klub.

Co rozhodlo?

Náš parádní výkon. Nechci říct, že jsme to kontrolovali, ale hráli jsme opravdu výborně. Jako v pátek v Karlových Varech. V poslední třetině Litvínov neměl šanci, klobouk dolů před naší hrou.

Se Zlínem vám to v Litvínově nevyšlo, teď ano. Čím to?

Zlín hraje úplně jiný hokej než Sparta, trošku kamikadze, zato Sparta je kompaktní. Jsem rád, že jsme tady vyhráli.

Z posledních pěti kol Sparta čtyři zvládla za tři body. Zvedá se konečně?

Doufám. Jak říkám, hrajeme kompaktně, třetí hráč je nahoře, nepouštíme soupeře téměř do brejků a skoro ani do šancí. Pro mě a Matěje Machovského je to pak lehčí, kluci nám usnadňují práci.

Jak s Machovským vycházíte?

Super. On je hodný kluk, já taky. Normálně se bavíme, tam není problém.

Trenér Krupp prozradil, že v úterním šlágru proti Kometě nastoupí Machovský. Jak se máte točit?

K tomu se nechci vyjadřovat. Je na trenérech, kdo bude chytat. Když už jdu do brány, budu se snažit předvést výkon za tři body.

Už atakujete první šestku a právě na šestém místě je Kometa.

Kdo by nechtěl do šestky? Ale buďme zase skromní, nechtějme všechno hned. Pojďme pěkně od podlahy a uvidíme, kam to dotáhneme. Doufám, že na zápas s Brnem přijde plno lidí a že budeme pokračovat v úspěšné sérii. Body pořád potřebujeme a doufám, že zase vyhrajeme.