Hokejový Zlín odskočil odpadlíkům, může se zase dívat vzhůru

Díváme se spíše pod sebe, týmy pod námi se přibližují, varoval po domácí výhře nad Pardubicemi druhý trenér hokejistů Zlína Martin Hamrlík.

Po pátečním duelu v Chomutově můžou Berani zase obrátit zrak k vyšším příčkám. Poté, co s bravurou zvládli dvojzápas proti dvěma posledním celkům extraligy, odskočili barážové pozici na uklidňujících šestnáct bodů.

„Je to lepší, než aby nás někdo honil zespodu. Teď máme k dobru pět zápasů. Ale do konce je jich ještě hodně. Věděli jsme, že tady hrajeme o šest bodů. Chomutov je předposlední, my dvě místa nad ním. Je to hodně důležité vítězství směrem k závěru základní části,“ cenil si výhry 4:1 střelec vítězné branky Antonín Honejsek.

„Sportovně musíme uznat, že Zlín byl neskutečný, hráli fantasticky. Takhle bychom se přáli prezentovat my, bohužel jsme byli ve všech činnostech horší,“ uznal autor jediného chomutovského gólu Radek Duda, který posledním zásahem večera jen korigoval skóre. Základ k prvnímu venkovnímu vítězství ve třetí čtvrtině dlouhodobé soutěže položili hosté skvělým nástupem do zápasu – po 64 sekundách je poslal do vedení Pavel Sedláček, v čase 5:54 už měli dvoubrankový náskok, který v polovině prostřední periody dvěma góly v rozmezí 142 sekund ještě zdvojnásobili.

„Chomutov se zvedl. Vyhrávali venku, poráželi silné mančafty. Čekali jsme, že na nás vletí, budou silní v osobních soubojích, ale první třetinu jsme odehráli fantasticky. Nebyl úsek, kdy nás vyloženě přehrávali,“ těšilo Honejska.

Centr čtvrté zlínské lajny se mohl radovat z týmového i osobního úspěchu. Přerušil bodový půst trvající od 10. prosince, gól dal poprvé od 10. října, kdy prožil dvoubrankový večer proti Pardubicím.

„Odehráli jsme slušný zápas, v defenzivě se ještě musíme zlepšit, ale můžeme být spokojení,“ dodala zlínská „27“.

„Pozitivní je produktivita Honejskovy formace, která zápas rozhodla, a výkon Libora Kašíka, který dostal jenom jeden gól,“ ocenil trenér Zlína Robert Svoboda brankáře, jenž vychytal od svého návratu z Brna druhé vítězství v řadě.

Hosty tak mrzelo jen zranění obránce Valenty, který musel odstoupit v polovině utkání poté, co dostal pukem do hlavy.

Další duel odehrají Berani už v neděli doma proti Mladé Boleslavi.