Plzeň čtyřikrát ztratila vedení. Psychicky to bylo těžké, uznal Straka

Straka přidal k přesnému zásahu ještě dvě asistence a i díky němu mohli Západočeši slavit alespoň v nájezdech. V průběhu zápasu totiž Plzeň dovolila soupeři hned čtyřikrát vyrovnat. „Pro trenéry a obránce to možná bylo až moc divoké, ale bylo vidět, že se potkala dvě kvalitní mužstva. Hokej tomu odpovídal.“

Čím to, že padlo tolik gólů?

Je znát, že když si my nebo oni vypracujeme šanci, tak ji využijeme. Nebyl to asi úplně ideální zápas ani pro gólmany, ti z toho nebudou úplně nadšení.

Bylo rozhodující, že se vám nepodařilo odskočit o více branek a domácí vždy vyrovnali?

Vlastně jsme vedli celý zápas, ale jen na začátku jsme odskočili o dva góly. Bylo to nesmírně těžké. Kolikrát jsme měli pocit, že máme i víc ze hry a šance na další gól, ale přišla jejich přesilovka nebo brejk a srovnali. Psychicky to bylo náročné. Mrzí nás, že jsme neurvali tři body, ale i ty dva jsou odtud zlaté. Třinec je strašně silný soupeř.

Odskočit jste ale mohli v přesilovkách, jenže ve třech jste sami faulovali a o početní výhodu jste přišli.

To je škoda, byly tam asi malé fauly, někdy se to takhle sejde. Ale i potom jsme přesilovky měli. Nepovedlo se to. Ale aspoň jsme zvládli ty nájezdy.

Plzeň je zatím poslední tým, který na třineckém ledě získal tři body. Teď máte dva. Vyhovuje vám hra Ocelářů?

To jsem ani nevěděl. Nevím, jestli nám sedí. Jsou trošku jiný soupeř než většina týmů v lize. Chtějí hrát hokej, být aktivní a to právě otvírá prostor na brejky. My hrajeme totéž.

Dali jste šest gólů, aniž by se na nich bodově podílel Jan Kovář. Co tomu říkáte?

Pro náš tým to je dobré. Samozřejmě, Guli (Gulaš) i Kovy jsou špičkoví hráči, góly a body pravidelně sbírají každý zápas. Je super vědět, že když třeba nebudou mít dobrý zápas, že se ukážou další.

Vy jste měl v Třinci předloni reprezentační premiéru. Jak se vám tady hraje?

Ano, tehdy v létě jsme hráli se Slovenskem. Že by mě to nějak nabilo, to bych netvrdil. Je tady dobrá atmosféra, krásný stadion a vždycky dobrý hokej. Oba celky hrají v lize nahoře, od čehož se vše odvíjí.