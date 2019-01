Vítkovice už jsou v extralize třetí. Na nájezdy udolaly Olomouc

O osmé vítkovické výhře na domácím ledě za sebou rozhodl po divokém průběhu utkání až v samostatných nájezdech Šimon Stránský svým druhým gólem v utkání. Čtyři body posbíral bývalý vítkovický útočník v barvách Olomouce Petr Kolouch, který dva góly dal a na dva přihrál.

Na Vítkovice po sedmi domácích výhrách za sebou přišel slabší den. Hned ve druhé minutě se ke snadnému gólu z dorážky dostal exvítkovický Kolouch a jeho branka předurčila další vývoj utkání. Góly na obou stranách padaly s nezvyklou lehkostí a v podstatě z každé nebezpečnější situace.

Jak lehce Hanáci k vedení přišli, tak lacino si jej nechali sebrat při vlastní přesilovce, když jejich chybu v obranném pásmu potrestal po souhře se Zdráhalem Kucsera.

V divokém závěru první části ale Jergl pohotovým švihem znovu vrátil vedení na stranu hostů, aby domácí bleskově kontrovali a dvěma trefami během 28 sekund ještě před přestávkou otočili skóre: ve skrumáži před brankou propasíroval puk do brány Poletín a pak měl nehlídaný Květoň z mezikruží spoustu času zamířit přesně k tyči.

Divoký průběh ale zdaleka nebral konce. Mráz ve 23. minutě zaskočil od mantinelu Bartošáka pohotovou trefou zpoza obránce a vítkovický gólman odjel na střídačku. Vzápětí zase udeřily Vítkovice zásluhou individuální akce Tybora, který si po brejku zasekl obránce, udělal kličku na střed a švihem pod břevno překonal Konráda.

Den otevřených dveří pokračoval: vítkovickou hrubku v rozehrávce zachytil Strapáč a nabil na ránu do odkryté brány opět Kolouchovi. A v 32. minutě už Hanáci vedli, poté co se v přesilovce švihem trefil další bývalý hráč Vítkovic Irgl.

Zápas mohl srovnat v 39. minutě Poletín, ale sólo na Konráda neproměnil. Olomouc odehrála úvodní desetiminutovku třetího dějství vcelku aktivně a nedala se zatlačit, přesto si v 50. minutě prorazil kolmo cestu k její bráně Stránský a nad Konrádovo rameno vyrovnal.

Bláznivý zápas vygradoval v závěru. Po Kucserově dělovce při hře pět na čtyři z 59. minuty se zdál být další obrat Vítkovic už definitivní, jenže při power play Kohouti ze závaru díky Irglovi 35 sekund před koncem ještě naposledy srovnali.

O druhém bodu pro Ostravany tak s konečnou platností rozhodl až v páté sérii nájezdů Stránský.

Pavel Trnka (Vítkovice): „To byl dneska příšerný zážitek z naší strany. O to více si ceníme, že máme dva zlaté body. Ty jsou pro nás v téhle fázi sezony velice důležité.“

Jan Tomajko (Olomouc): „My nejsme v komfortní situaci. Začali jsme výborně, dali jsme gól, ale na konci první třetiny jsme zase dva inkasovali a to nás trochu srazilo. Pak se to střídalo a do poslední třetiny jsme šli s tím, že udržíme jednobrankové vedení. Ale bohužel jsme dostali gól na 5:5 a v oslabení i na 5:6. Nakonec je bod vzhledem k vývoji úspěch. Třetí třetinu jsme měli sehrát líp.“