Čtvrtroční čekání skončilo. Hokejisté Pardubic konečně vyhráli doma

„V první řadě bych chtěl klukům poděkovat. Vyplnili to, co jsme si řekli, a dokázali pokračovat v poměrně solidním výkonu, který jsme předváděli dvě třetiny proti Třinci. Jakékoliv vítězství jsme už potřebovali,“ ulevilo se kouči Dynama Ladislavu Lubinovi na pozápasové tiskové konferenci.

Pardubická výhra se narodila ze dvou důvodů a oba měl na svědomí právě Lubina. Za prvé: poslal do brány mladého Kloučka s vyčištěnou hlavou. A za druhé: když Dynamo vedlo 1:0, Olomouc začala tlačit a vypadalo to, že by domácí mohli upadnout do výsledkové letargie, zažádal zničehonic o oddechový čas a vyburcoval střídačku.

Nejen, že to bylo slyšet tak, že sklidil potlesk několika fanoušků za sebou, ale co hlavně, Pardubice hned z následujícího nájezdu do olomouckého obranného pásma vstřelily klíčový gól na 2:0 a dalo by se říct, že si se soupeřem začaly dělat, co chtěly.

„Kluci musí hlavně nadále věřit tomu, co děláme. Doufám, že jejich sebevědomí půjde nahoru a že nezůstaneme zase jen u jedné výhry na dlouhou dobu,“ říkal Lubina.

Už na 3:1 pak za nějaký čas zvyšoval útočník Marek Hovorka, a když o pět minut později nadvakrát pěkným golfem uklidil v pravém rohu Lukášovy klece, začaly tribuny žádat „bůra“.

A navíc, když se Hovorka naposledy dvakrát prosadil, uspěly Pardubice na Spartě 3:1, což bylo do včerejška poslední vítězství Východočechů, po kterém pak následovalo sedm porážek v řadě za sebou.

„Prostě to tak vyšlo. Když takových utkání bude teď pět za sebou, vůbec se nebudu zlobit. Bylo by to dobré i pro mě i pro mužstvo,“ smál se po utkání nejlepší hráč svého týmu Hovorka.

Ten totiž ještě vedle dvou „kusů“, které sám dopravil do olomoucké branky, připravil gól pro Jordanna Perreta, který splnil přání domácích fandů uvedené výše. To, že pak na 2:5 snížil Aleš Jergl, nikoho nemrzelo, protože na konečných 6:2 pro Dynamo minutu a osmnáct vteřin po tom upravil Luboš Horký.

Nejen na tribunách, ale také v kabině byla znát obrovská úleva. Dynamo už si tohle zasloužilo. Dokázat si, že tak zle na tom pořád ještě není.

Už v pátek od 18 hodin ho však taktéž doma čekají Karlovy Vary, potenciální soupeř do baráže. A to může být úplně jiný zápas. Nikde není napsáno, že Východočeši zase nevyhoří jako stará stodola, na což také Lubina upozorňoval...

„Věcí na vylepšení je ještě hodně. Přestat pracovat za žádnou cenu nesmíme, ale jsem přesvědčený o tom, že výkon mužstva jde nahoru. Buďme trpěliví a přijde to.“