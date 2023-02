Extraligo, dávej si pozor! Hořava znovu udělal ze Sparty aspiranta na titul

Miloslav Hořava nerad hovoří o sobě, nevyhledává zvýšenou pozornost. Sám to zřejmě nepřizná, ale na vzestupu úřadujících finalistů má nesmazatelný podíl.

Vrátil se v polovině listopadu, jeho svěřenci od té doby nastoupili v české nejvyšší soutěži ke čtyřiadvaceti utkáním. Zvítězili jedenadvacetkrát, posbírali třiašedesát bodů z dvaasedmdesáti možných.

„Působí to až neuvěřitelně, jako kdyby byl Miloš kouzelník. Z týmu mám aktuálně skvělý pocit,“ vyprávěl v rozhovoru pro klubový web spokojený sportovní ředitel Petr Ton.

Vedení po konci Pavla Patery a Patrika Martince intenzivně jednalo také s Václavem Varaďou. Těžko odhadovat, jak by si trojnásobný extraligový mistr v hlavním městě počínal, ale spojení Hořavy se Spartou zkrátka funguje.

„Mám to tu rád. Odejít po minulé sezony byla chyba,“ uvedl zkušený kouč v rozhovoru pro iDNES.cz.

Teď je zpátky. Pokračuje tam, kde před rokem v dubnu skončil. Vedle sebe už nemá Josefa Jandače, ale Hanse Wallsona. A spolupráci s ním si nemůže vynachválit.

S přístupem česko-švédského dua panuje spokojenost i v kabině. „Miloš má u kluků obrovský respekt, všichni byli z jeho návratu nadšení. A Hans mu výrazně pomohl,“ prozradil bývalý elitní kanonýr Ton.

Trenérské duo drží Pražany v neustálém zápřahu. „Soupeř byl minimálně čtyřicet minut lepší, k nám se přiklonilo štěstí. A opět nás podržel gólman,“ líčil Hořava po výhře 4:1 nad Mladou Boleslaví.

Podobná vyjádření volil i po dalších zápasech. Nechtěl dopustit, aby se výborné výsledky dostaly hráčům do hlavy.

Kolikrát ale nešlo jen o snahu je zbytečně nepřechválit. Sparta skutečně v některých utkáních nepodala úplně optimální výkon. Trápila se, ale stejně našla cestu k vítězství.

A právě tak se velká mužstva oddělují od těch ostatních. „Věříme si! Máme nabitý kádr, jsme silní i mentálně. Zasloužíme si respekt. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle,“ prohlásil kapitán Řepík.

Hořava přebíral tým na třináctém, tedy předposledním místě. Pražané začali pod jeho vedením rychle stoupat tabulkou, momentálně jsou třetí. A na druhé Vítkovice ztrácí už jen dva body.

David Tomášek ujíždí Lukáši Krenželokovi.

Před reprezentační přestávkou prožili velice povedený víkend. V pátek uspěli právě v Ostravě (4:3), v neděli si vyšlápli na suverénního lídra základní části. Ukázali, že se mohou měřit s každým.

„Mělo to pořádný náboj, hrozně mě to bavilo. Pardubice jsme porazili dvakrát v řadě, v sezoně jsme jim podlehli jen jednou. Před rozhodující části sezony je to pro naše sebevědomí velmi důležité,“ liboval si David Tomášek.

Nedělní duel snesl ta nejpřísnější měřítka. Největší divácká návštěva v sezoně (16 653) sledovala atraktivní hokej plný krásných akcí. Hrálo se ve svižném tempu, nechyběly ani emoce.

Zatímco Východočeši je nedokázali zkrotit, Sparta udržela nervy, ustála několik nervózních momentů a nenechala se vyprovokovat. Soupeřovu nedisciplinovanost navíc hned třikrát potrestala.

Na příspěvek speciálních týmů se může v poslední době spolehnout. Napříč extraligou disponuje nejvyšší úspěšností ubráněných oslabení (84,81 %) v celé soutěži, v novém roce využila jednu přesilovku ve dvanácti z třinácti duelů.

Tentokrát v početní převaze dvakrát udeřil kapitán Michal Řepík, který se v posledních pěti kolech trefil sedmkrát. V tabulce kanonýrů se s jedenadvaceti zásahy drží na děleném druhém místě.

„Chytil jsem se. Na co sáhnu, to skončí gólem. Jsem za to obrovsky rád, ale stejně tak mě může potkat i rychlý sešup dolů,“ nepřeceňuje rostoucí formu čtyřiatřicetiletý útočník.

Není zdaleka jediným nebezpečím, na které si soupeři musí dávat pozor. Někdy září obránce Michal Kempný či Vladimír Sobotka, jindy zafunguje spolupráce Romana Horáka s Davidem Tomáškem.

Michal Řepík ranou z první překonává už podruhé v zápase Romana Willa.

Hned šestnáct hráčů už v základní části překonalo hranici deseti bodů. Po příchodu z Mladé Boleslavi se slušně chytil Pavel Kousal, zajímavě se jeví také finský čahoun Olavi Vauhkonen.

Podle Tona se vedení zajímalo také o bývalého litvínovského beka Aarona Irvinga, který dal nakonec přednost Davosu. Ve hře byl i návrat Tomáše Pavelky z finského Lukko Rauma.

Novou smlouvu podepsal Michal Moravčík, probíhají i jednání o prodloužení kontraktu s Řepíkem. „Věřím, že je to na dobré cestě,“ doufá sportovní ředitel úřadujících finalistů.

V klubu momentálně panuje uvolněná atmosféra. „Výsledky nám před reprezentační pauzou dodávají potřebný klid a pohodu. Do tréninku se nám půjde lépe,“ spokojeně pokyvoval hlavou švédský kouč Wallson.

Sparta inkasovala proti Pardubicím už po dvaadvaceti vteřinách:

Maximální spokojenost ale pod jeho a Hořavovým vedením rozhodně nehrozí. Přetrvávajícím problémem jsou třeba špatné vstupy do zápasů. „Bavíme se o tom, musíme najít příčinu. V play off by se nám to mohlo vymstít,“ uvědomuje si Řepík.

Přímý postup do čtvrtfinále mají Pražané téměř jistý. Ve vyřazovací fázi budou opět patřit k největším favoritům na zisk titulu, na který čekají dlouhých šestnáct let. „Věříme v úspěch,“ přiznal Ton.

A není se čemu divit. S aktuálním kádrem a formou jsou nejvyšší ambice povinností. Probuzená Sparta opět představuje pro zbytek extraligy velkou hrozbu.