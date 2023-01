Sparta už je třetí, znovu zářil Kovář. Ale nebyli jsme lepší, hlásil kouč

Čtyřiatřicetiletý gólman vychytal už své osmnácté vítězství v sezoně. Tentokrát musel předvést osmadvacet zákroků, aktivní soupeř hrozil především v úvodní třetině a vypracoval si hned několik výrazných příležitostí.

„Zápasy s Boleslaví patří k nejtěžším. Dnes se to jen potvrdilo, nehrálo se nám úplně lehce. Na druhou stranu jsme je dokázali třikrát v sezoně porazit, což je určitě pozitivní,“ pochvaloval si Kovář.

Inkasoval pouze v devětadvacáté minutě, kdy nedosáhl na střelu Tima Söderlunda. Právě spolupráce švédského útočníka se slovenským reprezentantem Róbertem Lantošim dělala Spartě velké problémy.

Pražané dokázali na vyrovnávací trefu odpovědět už za padesát vteřin, kdy za Filipa Novotného propadla ukrytá rána Vladimíra Sobotky. Oba tábory po zápase označili tento moment za jeden z klíčových.

„Boleslav se celou dobu skvěle pohybovala, rozhodně jsem nebyli lepší. Měli jsme co dělat, abychom jí hru dokázali znepříjemnit. Rozhodl až gól na 3:1,“ řekl sparťanský kouč.

„Škoda, že jsme neudrželi nerozhodný stav déle. Ale chci pochválit kluky, protože jsme odehráli kvalitní utkání. Mělo to vysoké parametry,“ hlásil asistent trenéra na straně hostí Petr Haken.

Před kabinami se, stejně jako celá řada jeho svěřenců, nezapomněl pozdravit s Pavlem Kousalem, který opustil Bruslaře po téměř šesti sezonách výměnou za Daniela Přibyla a Davida Dvořáčka.

A při prvním vzájemném střetnutí s bývalými spoluhráči se gólově prosadil už po šestadvaceti vteřinách, kdy po přihrávce Davida Tomáška zakončil přečíslení dvou na jednoho.

Sparťanský útočník Pavel Kousal se raduje z gólu do sítě Mladé Boleslavi, odkud k Pražanům přestoupil.

„Byl trochu nezvyk proti klukům nastoupit. Pořád na mě něco pokřikovali, ale já dělal to stejné. V kabině jsem před zápasem vypsal prémii, budu to muset zaplatit,“ culil se šikovný útočník.

Do statistik ještě zapsal asistenci u třetí sparťanské trefy, za sedm startů v novém působišti posbíral šest bodů (3+3). „Zprvu to nebylo ideální, ale už je to lepší. Začínám si zvykat, kluci mi hodně pomáhají,“ vyzdvihl přínos ostatních.

Při hodnocení se zmínil také o Boleslavi. „Teď se jim začalo dařit. Když budou hrát stejně, nějaké zápasy určitě vyhrají. Možná některé akce trochu překombinovali, ale když jsem tam byl já, dělal jsem to samé,“ líčil s úsměvem.

I díky jeho příspěvku zvládli úřadující finalisté už sedmnácté z posledních devatenácti utkání. V tabulce poskočili už na třetí pozici, čtvrtý Třinec je pozadu o čtyři body.

„Je super, že i když se nám v zápase herně třeba tolik nedaří, dokážeme najít cestu k výhře,“ těšilo Kováře, který má na zlepšení ve hře Pražanů výrazný podíl.

Skrumáž před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem

Společně s Josefem Kořenářem vytvořil jednu z nejkvalitnějších brankářských dvojic v extralize. Proti Mladé Boleslavi zaujal nejen koncentrovaným výkonem, ale také novou výstrojí.

Tu si nechal vytvořit pro speciální zápasy v rámci již čtrnáctého ročníku akce Sparta vzdává hold, během nichž tým z hlavního města oceňuje členy bezpečnostních a záchranných složek.

„Takové akce kolikrát odvádí pozornost od samotného hokeje, většinou se některé věci řeší na poslední chvíli. Ale nám se to podařilo zvládnout, navíc přišlo opravdu hodně lidí,“ nezapomněl zmínit podporu 15 147 diváků.

K dalšímu utkání nastoupí Sparta už ve středu, na domácím ledě zabojuje proti Litvínovu už o sedmé vítězství v řadě.