Souboj extraligových favoritů ukázal: pozor, v play off to takhle (ne)půjde!

Obdiv a láska sparťanských tribun k Michalu Řepíkovi byla v neděli oprávněná. Dvěma zásahy zařídil výhru v extraligovém šlágr s Pardubicemi 4:2. „V podstatě na co sáhnu, to končí gólem,“ usmíval se sparťanský kapitán. Za jediný týden si vylepšil gólové statistiky o pět tref a i díky Řepíkovi se Sparta chlubí nejlepší formou v nejvyšší soutěži.

Sparta před rekordní návštěvou aktuální sezony přetlačila protivníka, který od startu hokejového ročníku kraluje extralize. „Před play off je to důležité pro naše sebevědomí. Víme, že když na ně narazíme, můžeme je porazit,“ liboval si další sparťanský forvard a střelec David Tomášek.

Nácvik na play off bylo po nedělním hokejovém hitu až magické spojení, které se bez vyzvání zmiňovalo před oběma kabinami.

Do konce základní části zbývá ještě sedm kol. Šampiony budeme znát koncem dubna. Řádné play off započne za pět týdnů a snad každý hokejista vám zopakuje frázi, že v něm začíná nová soutěž.

V neděli jste nic takového neslyšeli. Sparta i Pardubice si uvědomují, že aktuálně patří k největším favoritům na titul. Mančafty s lepší formou v extralize nenajdete.

Od listopadového nástupu kouče Miloslava Hořavy vyhrála Sparta 21 z 24 duelů. Slušný dojem zanechala na přelomu roku i na sledovaném Spengler Cupu.

Dynamo utnulo sérii devíti výher v řadě. I po včerejšku stále zůstává ve hře o bodový rekord základní části, který se 118 body před sedmi lety stanovil Liberec.

„Popravdě by to bylo hezké překonat. Každý by to chtěl. Víc jde o to, připravit se na play off, a to jsme teď nedokázali,“ štvalo pardubického útočníka Lukáš Sedláka.

„V kabině jsme se bavili, že se potřebujeme ponaučit. Takhle se v play off hrát nemůže,“ přikyvoval jeho kolega Tomáš Zohorna. „Víme, že se se Spartou můžeme potkat znovu.“

Současné postavení v tabulce nasvědčuje, že další střetnutí může nastat až v souboji o Masarykův pohár. A neděle finálové kulisy věrně kopírovala.

Zaplněné tribuny. Špičkové akce a pasáže, při nichž oba týmy přimáčkly soka do obranného pásma. K tomu emoce a výrazné osobnosti na ledě.

„Atmosféra byla super. Škoda, že se nehrál víc hokej. Připadalo mi to jako řeckořímský zápas,“ posteskl si pardubický Sedlák. „Každé střídání se něco událo a já se taky trochu nechal unést.“

Sedlák se spoluhráči ztratil ve druhé třetině kontrolu nad děním na ledě. Čtyři vyloučení nakopla domácí, kteří udělali rázný krok k vítězství. „Hráči cítili nějaké křivdy, pramenila z toho frustrace,“ hodnotil jeden z pardubických trenérů Richard Král. „Sparta ukázala, že má velice kvalitní hráče a přesilovku.“

Rudá parta naopak po páteční vítězné výpravě do Vítkovic zdolala i dalšího konkurenta, který se nachází v tabulce před ní. „Oba zápasy se pro nás nevyvíjely zpočátku dobře, ale ve Vítkovicích i teď jsme byli schopni to dotáhnout,“ srovnával kapitán Řepík.

„Věříme si, máme sílu v kádru, jsme silní i mentálně. Nevzdáváme se za žádných okolností a doufám, že nám to vydrží.“

Extraliga si nyní vybírá týdenní reprezentační pauzu. Po ní se rozjede poslední fáze hledání nových mistrů. Jen pro připomenutí: Pardubice na zlato vyčkávají 11 let, Sparta dokonce 16. Tyhle informace se nejspíš budou šiknout stejně jako vzájemná nedělní lekce.