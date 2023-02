Klíč k výhře? Hráli jsme bez zbytečných faulů, chválí kouč Martinec

Nad Kometou triumfovali i proto, že ji nepustili do její největší zbraně, kterou jsou přesilové hry. „Musím se bráchy zeptat, jak to dělají, že se naučili tak fantasticky bránit a hlavně čistě, tím eliminovali naši největší sílu, protože my jsme prakticky neměli žádnou přesilovku,“ posteskl si po dalším trenérském bratrském souboji kouč Komety Patrik Martinec.

Jeho bratr Tomáš, kouč Mountfieldu, s názorem na čistotu hry souhlasil: „Musím tým za disciplinovanou hru pochválit, protože Kometa má nejlepší přesilovku v lize a my jsme jí v tom nedali šanci. Vyvarovali jsme se zbytečných faulů, což byl klíč k vítězství.“

Zápas tak rozhodl už ve 12. minutě domácí útočník Lalancette, na jeho gól totiž žádný z hráčů Brna nedokázal odpovědět.

„Byl to vyrovnaný zápas. Poslední výsledky Komety ukazovaly, že má výbornou formu. První a třetí třetinu jsme byli lepším týmem, ve druhé nás pak podržel Kiviaho, který nám dal šanci vyhrát,“ poznamenal k průběhu utkání mladší z bratrů Martinců Tomáš.

Christophe Lalancette jediným gólem rozhodl utkání s Kometou.

Do zápasu šla obě mužstva po sérii čtyř výher, obě tak usilovala o pátou v řadě. Hostům se moc nevydařila první třetina; ve druhé měli jasné šance, největší paradoxně v oslabení, kdy vystihli hradecké chyby. Hrdinou domácích byl brankář Kiviaho. Nejprve vychytal přečíslení Kollára s Ďalogou, proti prvnímu jmenovanému ho pak zachránila horní tyčka. Těsně před druhou sirénou svou holí senzačně vytěsnil Vincourovu ránu, ale po návratu provinilce do hry měl štěstí pro změnu Furch, za nímž zvonila tyč po Chalupově průniku.

Pojistku nepřidal ani Perret v přečíslení s Klímou, a tak Kometa držela naději až do samého závěru. V něm fauloval Ďaloga a hosté nepříliš výhodnou hru bez brankáře pět na pět nevyužili.