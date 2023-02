Rulík: Nejlepší oslabení je žádné oslabení. Rozhoduje ochota hráčů

„Fauly to z naší strany byly. Vůbec jsme nedokázali udržet disciplínu potřebnou pro takové utkání,“ neskrýval v rozhovoru pro klubový YouTube kanál pardubický kouč Radim Rulík.

Přitom když Lukáš Sedlák už ve dvaadvacáté vteřině po krásné kombinaci trefil prázdnou branku a zvedl ze sedaček několik tisíc pardubických příznivců, nikdo z nich nepochyboval, že Dynamo obere Spartu o všechny body.

Po dalším gólu Košťálka pak ještě Pardubice vedly 2:1, ale Sparta postupně zápas otočila. Dvakrát se trefil její kapitán Michal Řepík, který byl podle vyjádření klubového majitele Petra Dědka pro sport.cz nedávno nabízen právě do Dynama.

„Sparta dokázala zápas překlopit na svoji stranu. Máme zkušené mužstvo, sami hráči přece musí vědět, že takhle nesmí faulovat. Záleží, jak jsou ochotní neoslabovat tým. Pokud bude v týmu skvělá bojovná atmosféra, pak je šance, že už se to nebude opakovat, ale pokud ne, stane se to znovu,“ upozorňoval Rulík. „Je jednoduché si ukazovat věci na videu, ale na ledě už to pak záleží jen na hráčích,“ dodal trenér.

S týmem bude teď mít dost času na to si všechno probrat. Extraliga totiž až do 15. února prochází svou druhou reprezentační pauzou.

„Tři hráči nám odjíždí (obránci Ondřej Vála, Martin Bučko a útočník Adam Musil), takže musíme nějak složit čtyři formace a budeme projíždět herní systém. Musíme se dobře připravit na konec základní části a trochu už i na play off,“ vyhlížel Rulík.

Nový trenér Pardubic Radim Rulík a majitel klubu Petr Dědek.

Po pauze zbývá Dynamu odehrát už jen sedm utkání, z toho tři domácí, a pokud udrží první místo v tabulce, mělo by do bojů o titul vstupovat 17. března.

„Během přestávky se teď zklidníme a půjdeme do dalších zápasů s čistou hlavou. Máme tým, který nechce prohrávat, takže výsledek se Spartou nikoho nenechává chladným,“ ubezpečil Rulík.

O to víc, že Sparta je letos jediným týmem, který ve vzájemných zápasech dokázal Pardubice porazit třikrát ze čtyř případů.