Dynamo si pojistilo pět hokejistů. Smlouvu prodloužili i Cienciala s Říčkou

Třiatřicetiletý Říčka i o šest let mladší Cienciala přišli do Pardubic před začátkem minulé sezony a zařadili se mezi klíčové hráče týmu. Říčka nastřílel 31 branek, přidal 21 asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Cienciala byl s 32 asistencemi nejlepším nahrávačem. Osmadvacetiletý Paulovič přišel do Dynama již dříve z Hradce Králové.

„Robert, David a Matej jsou hráči, kolem kterých stavíme tým s dlouhodobým výhledem. Od té doby, co do Dynama přišli, tak dobře zapadli a řadí se ke stabilním členům našeho kádru. Tým nám dobře funguje a nechceme ho nějak výrazně měnit. Proto jsme na hráče uplatnili opci,“ uvedl sportovní ředitel klubu Dušan Salfický.

Trojici útočníků se daří i v této sezoně. Cienciala nastupuje v elitní formaci s Tomášem Hykou a Lukášem Sedlákem a zatím nasbíral 23 kanadských bodů. Momentálně zraněný Říčka si připsal ve 33 zápasech 21 bodů a Paulovič zatím nasbíral 19 bodů.

Dvacetiletý Urban a o čtyři roky starší Vála by měli patřit k oporám týmu v budoucnosti, Vála v minulém týdnu dostal premiérovou pozvánku do národního mužstva. „Ondra se stal stabilním členem týmu a řekl si i o národní tým. Tomáš se zatím rozvíjí v B týmu, kde si vede výborně. Oba jsou velkým příslibem do budoucna,“ řekl Salfický.