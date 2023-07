Varaďa je pes na detaily, říká Cienciala. Přípravu si zpestřuje cyklistikou

Zatímco Musil je hned trojnásobným šampionem, Ciencialovi zažil jen mistrovské oslavy v roce 2019, pak odešel do Mladé Boleslavi.

Varaďovy tréninkové metody proto třineckého odchovance nyní nemohly nijak zaskočit.

„Hlavou mi blesklo pět let v Třinci, jaké to bylo pod Vencou a co od toho mám čekat. Vím, do čeho jdu, znám ho moc dobře. Dneska se už všude klade důraz na detaily a na to je hodně pes,“ prohlásil Cienciala v rozhovoru pro klubový web.

V suché přípravě na nový soutěžní ročník pod Varaďou absolvoval dvě soustředění, jinak se chystá samostatně s využitím cyklistiky.

„Vše odjezdím na kole, jsem rád za to, že tu nemusím běhat, protože je těžké nosit 95 kilo někde do kopce. Je to hrozně náročné na klouby,“ vysvětlil Cienciala.

Společná kondiční příprava pardubických hokejistů odstartovala, dole dobře naložený nový kouč Václav Varaďa.

Hlavní objem kondice podle něj mužstvo nabírá především až na ledě.

„Ten je prostě specifický a nejde nahradit ničím jiným. Letní příprava je zatím super, ale na ledě stejně přijdou ty největší a nejtěžší dávky,“ konstatoval pardubický útočník.