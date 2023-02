Smutný Sedlák: Žádný hokej, ale řeckořímský zápas. V play off to nebude jiné

Po příchodu ze zámoří hru lídra tabulky okamžitě oživil. Zařadil se mezi největší osobnosti české nejvyšší soutěže, v sedmnácti zápasech posbíral jedenáct branek a stejný počet asistencí.

Bodoval také v nedělním šlágru pětačtyřicátého kola, když už ve dvaadvacáté vteřině zakončil po přihrávce Davida Ciencialy povedenou kombinaci elitní formace Východočechů.

Z dalšího zápisu do statistik ale neměl vůbec radost. Pardubice doplatily na nedisciplinovanost, jejich vítězná série dospěla po devíti zápasech ke konci.

Potkaly se dva týmy s nejlepší aktuální formou, jak jste zápas viděl?

První třetina nebo polovina zápasu byla z naší strany super. Potom jsme si to zkomplikovali sami zbytečnými vyloučeními. Prohráli jsme si to sami.

Faulů jste udělali poměrně dost. Z čeho pramenily?

Na to nemůžu odpovědět. Pardon.

Spousta vyloučení byla oprávněných. Třeba váš zákrok v druhé třetině...

... faul. Vidím, jak na mě letí hráč. Chtěl jsem se bránit, zvedl jsem ruce. Prostě faul.

Tomáš Zohorna říkal, že z hlediska nasazení a tvrdosti to byla pořádná zkouška před play off.

Jo, určitě. Každý tým na nás hraje takhle. Samozřejmě je to těžké. (přemýšlí) Musíme se s tím vyrovnat, tohle jiné nebude. Musíme hrát v klidu, nekoukat okolo. Všichni víme, že toho budeme muset hodně skousnout. Takhle v play off zkrátka hrát nemůžeme.

Utkání hodně pomohli hlasití diváci. Do O2 areny jich dorazilo 16 653, oba tábory byly hodně slyšet.

Atmosféra byla super, všichni fanoušci byli výborní. Škoda, že se nehrál víc hokej. Připadalo mi to jako řeckořímský zápas. Myslím, že se potkaly dva týmy, které mají šikovné hráče a umí hrát hokej. Tohle s hokejem nemělo moc společného.

I z vaší strany šlo o řeckořímský zápas?

Nějaké fauly tam od nás byly, ale když se podíváte na počet vyloučení... Nevím, kolik toho můžu říct. Těšil jsem se na dobrý hokej, ale každé střídání se něco událo. Pro fanoušky to mohl být svátek, ale nebyl. I já jsem se nechal trochu unést, což bylo špatně. Musíme se na to zaměřit, v dalších zápasech je potřeba to zlepšit.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Se Spartou jste v základní části prohráli tři ze čtyř vzájemných duelů. Znamená to něco směrem k play off?

Myslím, že ne. Dnes jsme si to opravdu prohráli sami, ale i minule nám dali dva góly z přesilovek. V play off to bude něco úplně jiného.

Stále vedete základní část, míříte za Prezidentským pohárem. Sedm kol před koncem máte 101 bodů, Liberec jich v sezoně 2015/16 posbíral 118. Myslíte na překonání historického rekordu?

Popravdě by to bylo moc hezké, každý by to chtěl. Mně jde hlavně o to se připravit na play off, což jsme dnes nedokázali. Nemrzí mě výsledek, ale to, že jsme se neudrželi a nesehráli zápas takticky tak, jak bychom měli.

Druhé Vítkovice jsou pozadu o patnáct bodů. Je těžké, když víte, že jste jasně první a hledíte jen na sebe?

Není. Sezona je docela dlouhá, nejde to brát jen podle tabulky. Snažím se pořád soustředit, chci zvládnout každý zápas, ke všem přistupuji stejně. Nekoukáme, jestli na nás soupeř ztrácí osm nebo třicet bodů.