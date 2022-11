Hořava: Odejít ze Sparty? Chyba. Vrátil bych se, ale od začátku chtěli Varaďu

Jak to s vámi tedy bylo?

Dostal jsem se mezi kandidáty, nejdřív čtyři, pak dva. Nicméně od začátku to směřovalo k tomu, že chtějí Vencu Varaďu. Záleželo jen na tom, jestli se domluví. Já byl v takové pozici letos už třikrát, v celé Evropě to je normální. A správné.

Cítil jste, že jste pro Spartu až druhá volba?

Ano, určitě, ale vůbec to neberu jako degradaci! Strávil jsem ve Spartě dvě sezony, skončili jsme třetí a druzí. Nepodařilo se nám pomoct hráčům natolik, aby to vyhráli, takže kdybych byl ve sparťanském vedení, rozhodl bych se podobně. Bral bych Varaďu. Třikrát za sebou extraligu vyhrál, to není náhoda.

Přitom když se člověk baví s lidmi z hokejového prostředí, všichni si vás chválí, mají vás rádi.

A mně je to nějaké podezřelé! (smích) Už když jsem se začátkem roku objevil u novinářů mezi kandidáty do reprezentace, tak mě to překvapilo. Nezasloužil jsem se o to.

Varaďa a Sparta Intenzivnější rozpravy se Spartou potvrdil i nejžhavější trenérský kandidát. „Ještě ale není nic dojednáno,“ uvedl pro iDNES.cz Václav Varaďa. Podle něj se nyní ladí detaily možného kontraktu.

Nepodceňujete se?

To vůbec ne, nemám problém s tím, že bych si nevěřil. Jen to vidím reálně.

Kdy se rozhodlo, že do Sparty nepůjdete?

Nějak o víkendu mi asi došlo, že to k tomu směřuje. Jednání byla dlouhá, protože Sparta chtěla mít jistotu, že dostane to nejlepší, s Varaďou se to asi táhlo, ale směřovalo to k němu od začátku. V poslední době se asi řeší jen detaily, proto se to profláklo ven.

Je pravda, že jste se ptal Josefa Jandače, jestli by do toho šel s vámi znovu?

Chtěl jsem být jako jeden z kandidátů připravený a Pepa Jandač byl první volba. Sedli jsme si a dovedu si představit, že kamkoliv bych s ním šel, nebál bych se. Hned to ale odmítl, že si chce odpočinout a že byl ve Spartě už několikrát. Absolutně to chápu, nepřemlouval jsem ho. Po něm jsem zkoušel i jiné varianty.

Třeba Václava Prospala?

No... Já s ním mluvil asi dvě minuty. Ptal jsem se, jak se má a co dělá. On mi řekl, že se chce prosadit v Americe, tak jsem mu odvětil, že to je správné a že to chápu.

