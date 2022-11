Další komplikace, Varaďa stále Spartu netrénuje. Povede ji proti Třinci?

„Jednání stále probíhají. Jakmile uzavřeme kontrakt s novým trenérem, budeme fanoušky okamžitě informovat,“ uvedl mluvčí klubu Marek Táborský v úterý ráno.

„Ještě není nic dojednáno,“ řekl Varaďa v pondělí pro iDNES.cz s tím, že se ladí detaily.

Třinec - Sparta ve středu od 17 hodin ONLINE

Sparťanské tréninky v Holešovicích probíhají za zavřenými dveřmi, novinářům je přístup odepřen. Právě mluvčí osvětlil, že nikdo nový v úterý hokejisty nepovede, tým tak zřejmě dál řídí zástupci vedení Petr Ton a Jaroslav Hlinka a kouč dorostu František Ptáček po odvolaném duu Pavel Patera, Patrik Martinec.

Sparta hraje první zápas po reprezentační přestávce ve středu od 17 hodin, že by byla premiéra zrovna proti domácímu Třinci příliš emotivní?

„Asi by tu byla celá zeměkoule. Sportsnet, TSN i CNN... Uvidíme, necháme se překvapit,“ vtipkoval začátkem měsíce třinecký útočník Andrej Nestrašil na možnost, že Varaďa přijede na východ Česka v roli kouče cizího mužstva.

A proč se Varaďova jednání i s majitelem Sparty Karlem Pražákem táhnou?

Může jít o personální obsazení asistentů, spekuluje se, že by Varaďu mohl doplnit Aleš Krátoška, manažer druholigového Tábora a bývalý kolega z Třince či juniorské reprezentace, či v určité roli i kamarád a jeden z nejlepších českých hokejistů vůbec Patrik Eliáš.

Může jít o vymezení Varaďových kompetencí, které má rád širší, než běžně trenérovi náleží. Ve Spartě, kde funguje komplexní systém hierarchie, by se asi musely vyjasnit role ve sportovní sekci s ředitelem Tonem a manažerem Hlinkou.

Může jít o délku kontraktu, aby jeho platnost neskončila příliš brzy, či finanční odměnu. O Varaďu měl podle švýcarského listu Der Bund stát zámožný a prestižní klub z Bernu, ostatně po konci v Třinci se zdálo prakticky jasné, že Varaďa za hranice zamíří, a na podzim se s Eliášem účastnil přípravného kempu klubu z NHL New Jersey Devils.

Otázkou je, jestli by právě sportovní ředitel Ton a manažer Hlinka neviděli radši zpět Miloslava Hořavu, jenž Spartu trénoval v minulé sezoně, než se společně s Josefem Jandačem sami rozhodli po neúspěšném finále právě proti Varaďovi skončit.

Hořava v pondělím rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že si díky sparťanskému trenérovi brankářů Petru Přikrylovi uvědomil, že skončit v pražském klubu byla chyba.

„Po sezoně jsem mu na pivu povídal o Švédsku, že tam na sebe všechno navazuje, a on mi říká: ´Ty vole, ty furt kecáš o Švédsku a návaznosti, tak proč jsi s Pepou (Jandačem) ve Spartě nezůstal? Mohl se po finále povést titul.´ A mně došlo, že má pravdu. Prostě to byla chyba,“ řekl Hořava.

Do Sparty by se vrátil rád, nicméně cítí a respektuje, že pro Spartu je jeho návrat až druhou volbou. „Kdybych byl ve sparťanském vedení, rozhodl bych se podobně. Bral bych Varaďu. Třikrát za sebou extraligu vyhrál, to není náhoda,“ smekl Hořava před kolegou.

Malé procento návratu nicméně žít může, pokud by se Sparta s Varaďou nakonec nedohodla.

Hlinka přece jen už sedmého listopadu sliboval: „Musíme trenéra vybrat co nejdříve, aby měl čas s týmem pracovat.“

To se však dosud nestalo.