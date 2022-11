Vyhazov Patery a Martince! Spartu dočasně přebírá trio mužů. Kdo za ně?

„Všechny nás mrzí, že k této situaci muselo dojít. Tým v tuto chvíli potřebuje rychle nový impuls,“ uvedla pro sparťanský web generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Poděkovala Paterovi i Martincovi za odvedenou práci a dodala, že jednání o novém hlavním trenérovi aktuálně probíhají. Klub chce jméno oznámit příští týden během reprezentační přestávky.

Jednání klub vede i s Václavem Varaďou. V týdnu se jeho angažování zdálo nepravděpodobné kvůli tomu, že Varaďa má rád širší kompetence než jen ty trenérské, přičemž ve Spartě platí komplexní systém hierarchie.

Slabé výkony ale klub mohly nahlodat ke změně náhledu, ostatně Varaďa, který pokukuje i po zahraničním angažmá, platí za nejúspěšnějšího českého trenéra současnosti, však s Třincem vyhrál tři tituly za sebou.

Klub je v kontaktu také s Miloslavem Hořavou, jenž pražské hokejisty vedl minulou sezonu spolu s Josefem Jandačem a má v hokejovém prostředí velký respekt.

Jestli by se Hořava mohl vrátit i s kolegou? Jandač pro iDNES.cz v týdnu uvedl, že by to měl zkusit někdo jiný, neboť on už byl na řadě několikrát. Na druhou stranu spolupráci s Hořavou si vždy pochvaloval, dokonce se spolu byli podívat i na NHL v Praze teď na podzim.

Spartu by mohl převzít také Pavel Gross. Ten dlouhé roky působil v Německu. Začátkem roku odmítl vábení k české reprezentaci, protože se chtěl dál věnovat práci v klubu, brzy nato ale o místo v Mannheimu přišel a teď je bez angažmá.

V týdnu řekl, že úplné volno nemá a navštěvuje stáže v cizině (švédská Frölunda či fotbalový klub Mainz 05).

Sparta nutně potřebuje na trenérské pozici silnou osobnost, momentálně se totiž krčí na poslední dvanácté postupové příčce do vyřazovací části, po osmnácti duelech nasbírala pouhých 21 bodů. Zároveň patří k nejvíce inkasujícím týmům (54) v lize.

Trio Hlinka, Ptáček a Ton povede Spartu hned v neděli proti Pardubicím. „Na týmu leží už několik zápasů deka. Potřebujeme se chytit vybojovaného, a hlavně vyhraného zápasu,“ řekl Ton.