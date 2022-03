Odmítl českou reprezentaci, teď dostal hokejový kouč Gross v Německu padáka

„Blíží se play off a tým by měl směřovat ke svému nejlepšímu hokeji. Bohužel se to nedělo, trend mířil špatným směrem. Proto jsme došli k závěru, že tým potřebuje nový impuls, čerstvý vítr pro závěr,“ stojí na klubových stránkách vyjádření šéfa klubu Daniela Hoppa.

Na začátku března přitom Gross pro iDNES Premium vysvětloval, proč odmítl jít trénovat českou hokejovou reprezentaci:

„Vím, že takovou nabídku dostanete možná jednou za život, ale já si to rozmyslel. Byla by velikánská výzva pracovat s kapacitami jako Jalonen a Hořava, moc bych se od nich naučil a pracoval bych se špičkovými hráči. Neříkám, že se to nezmění, ale cítím, že teď potřebuju každodenní práci. Ne tři malé turnaje a mistrovství světa.“

Gross dostal padáka spolu s asistentem Mikem Pellegrimsem, kteří vedli Adler od roku 2018 a získali s ním hned v první sezoně titul v nejvyšší německé soutěži.

Mannheim patří k nejambicióznějším klubům, kde se za úspěch bere boj jen o nejvyšší příčky. Aktuálně se nachází na páté pozici, ale prohrál tři poslední zápasy a pět z posledních osmi.

V klubu měl Gross smlouvu ještě na další dva roky, teď bude muset hledat nové angažmá. „S rodinou se nám tu líbí. Zároveň jsem ale jako trenér otevřený všem ostatním štacím. Kdyby přišla jiná cizina, klidně bych šel. Nemusím být jenom v Německu,“ řekl před měsícem.