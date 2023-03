Rozhodla naše nemohoucnost dávat góly, smutnil kapitán Sparty. A chválil Kacetla

Od vyrovnávacího gólu Romana Horáka na 1:1 ve čtvrtém zápase série se Sparta trápila. Další vstřelené branky se dočkala až po 152 minutách, kdy Michal Kempný vykřesal alespoň záblesk naděje v posledním utkání na ledě Třince.

Ani ne o tři minuty později Pražané neubránili přesilovku Ocelářů a o jejich osudu bylo jasno.

„Hráli opravdu obětavě před brankou, my jsme se nedostávali do pozic, odkud padají góly. Minimálně jsme v nich nebyli tak často, jak bychom potřebovali,“ komentoval po rozhodujícím zápase Řepík.

Sparťané v něm od osmé minuty prohrávali, když zazmatkovali před vlastní brankou a nechali osamoceného Vladimíra Draveckého. Ve druhé třetině pak po krásné nahrávce Růžičky přidal druhý gól další Slovák Tomáš Marcinko.

Později se jeho trefa ukázala jako vítězná.

„Dvakrát jsme inkasovali z prostoru před bránou, my jsme se v něm neprosadili. V současnosti se hokej hraje kolem branek. Kdo je tam silnější a urputnější, většinou vyhrává. Oni byli o kousek lepší a zaslouženě vyhráli. Ne nadarmo získali třikrát v řadě titul,“ přiznal Řepík.

Laik by řekl, že Sparta měla obrovskou smůlu. Znalec zase, že Třinec předváděl perfektní taktické výkony a Pražané nedokázali reagovat.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje před sparťanským forvardem Vladimírem Sobotkou.

Jak moc teď musí Spartu mrzet všechny ty neproměněné přesilovky, hlavně ze zápasu číslo pět. Nevyužili v něm ani jednu ze šesti a místo vyrovnávacího gólu dvakrát lovili puk z vlastní odkryté klece těsně před koncem utkání.

„Dobře nás přečetli, hráli strašně obětavě, hodně blokovali střely. My naopak hráli staticky a nevymysleli jsme nic, co by je rozhodilo. Když už se puk někam příhodně odrazil, dokázali ho rychle hodit pryč do rohu. Nenašli jsme recept,“ prohlásil zklamaně Řepík.

Právě on patřil mezi největší sparťanské zbraně v početních výhodách během základní části. Nasázel v nich čtrnáct branek, nejvíc z celé extraligy. Dalších jedenáct při vyrovnaném počtu hráčů na ledě.

V play off? Nula a nula.

„Bohužel mi to tam nepadalo. Snažil jsem se na to nějak nemyslet, abych se nerozhodil. Zkoušel jsem střílet, abych gól dal a pomohl týmu k vítězství. Celkově jsme jich v poslední době dávali málo, na jeden se nedá vyhrávat,“ věděl Řepík.

Na Kacetla vyslal jedenadvacet pokusů, neujal se jediný.

„Je to výborný gólman. Má dva tituly z posledních dvou let, věřil si. Chytal dobře, ale měl to jednodušší tím, jak mu pomohli spoluhráči. Hráli pospolu před brankou, zahušťovali prostor, blokovali spoustu střel,“ popisoval.

Podobně Spartu vychytal i v loňském finále. Pražané tehdy odcházeli se stříbrnými medailemi, tentokrát se musí spokojit s pátým místem.

Na titul čekají šestnáct let, za tu dobu se do finálové série probojovali jen dvakrát, v semifinále vypadli čtyřikrát.

Přitom každoročně patří mezi favority, kádr mají nabitý, slabiny takřka žádné.

„Je to strašné zklamání. Budu to skousávat ještě hrozně dlouho. Věděli jsme, že série bude těžká. Nám nevyšel první měsíc a půl, pak jsme se chytili a věřili jsme, že tohle je ten rok, kdy Třinec můžeme porazit. Je to k zamyšlení,“ odvětil Řepík.

Zatímco Třinec slaví postup a připravuje se na Pardubice, hráče Sparty čeká dovolená.

Naopak v kanceláři pražského klubu práce teprve začíná.