ONLINE: Třinec - Sparta 0:0. Další radost Ocelářů? Pražané odvrací konec sezony

„Tahle série má opravdu grády,“ procedil stručně Zdeněk Moták. „Každý zápas je strašně vyrovnaný a vždy rozhoduje jediný gól, když pomineme ty, co pak padnou do prázdné branky,“ poznamenal trenér Slezanů.

ONLINE: HC Oceláři Třinec vs. HC Sparta Praha 6. zápas čtvrtfinále hokejové extraligy sledujeme podrobně.

Jeho výběr má momentálně navrch. Od roku 2018 nevynechal jediné semifinále. Duel se svěřenci kouče Miloslava Hořavy otočil ze stavu 1:2 a v případě úterního vítězství jej zvládnou stejným poměrem jako zmíněné loňské střetnutí o Masarykův pohár.

Za výhodnou pozicí Ocelářů stála nevídaná obětavost v nedělním pátém duelu, který vyhráli 3:0. V něm během druhé i třetí části čelili při vedení 1:0 drtivému tlaku soupeře. Sami vyslali pouhých dvanáct střel na branku, oproti 32 ranám Pražanů.

„Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to v Praze můžeme urvat a s náskokem se vrátit na domácí hřiště před naše fanoušky,“ povídal útočník Marko Daňo.

Třinečtí malou střelbou vyrovnali dosavadní extraligový rekord, s 34 bloky pak stanovili nové soutěžní maximum. Dvěma góly v závěru do prázdné branky enormně vydřený triumf stvrdili.

„Stálo to hodně sil, ale máme den, abychom zregenerovali a byli zase připravení. Když podáme podobný výkon, můžeme být znovu úspěšní. Bude to ještě velmi náročné, nicméně věřím, že to zvládneme,“ doplnil Daňo.

Pražané, kteří se od listopadového příchodu Hořavy pyšnili nejlepší formou v extralize, se najednou ocitají jedinou porážku od vyřazení.

„Série nás ale nepřekvapuje, čekali jsme, že bude těžká, a určitě jsme do ní nešli s tím, že bychom si mysleli, že vše půjde jako v základní části. Ne, že bychom úplně předpokládali takový průběh, ale to, že může být klidně i na sedm zápasů, ano. Stejně jako to, že každý bude ohromně těžký,“ konstatoval Hořava.

Jím vedené mužstvo si i přes frustrující páté klání věří, ačkoli na gól čeká takřka 105 minut.

„Snad to zlomíme. Herní převahu jsme v posledních dvou duelech měli velkou. Můžeme ještě přidat. A přidáme, protože sil máme dost – i víc,“ slibuje útočník David Tomášek. „Máme sebevědomí, oni mohou být naopak doma trochu pod tlakem.“

„Nezamává to s námi, za tím si stojím,“ dodává obránce Michal Kempný. „Hodíme to za hlavu a připravíme se. Do Třince jedeme vyhrát a nic jiného si nepřipouštíme.“